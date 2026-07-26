भारतीय छात्रों की मौज, ये यूनिवर्सिटी दे रही पूरी डिग्री तक 50% ट्यूशन फीस की छूट वाली स्कॉलरशिप
ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के तहत अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज की ट्यूशन फीस में सीधे 50 प्रतिशत तक की भारी छूट दे रही है।
हर छात्र का एक सपना होता है कि वो दुनिया की किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपने करियर को एक नई ऊंचाई दे। जब बात विदेश में पढ़ाई की आती है, तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही भारतीय छात्रों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक रहा है। वहां का शानदार लाइफस्टाइल, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम और कोर्स के बाद मिलने वाले बेहतरीन करियर के मौके किसी को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन, जब बात लाखों रुपये की ट्यूशन फीस और रहने के खर्चे की आती है, तो बहुत से होनहार छात्रों के कदम पीछे हट जाते हैं। अगर आप भी पैसों की तंगी की वजह से विदेश जाने के अपने सपनों को मार रहे हैं, तो अब आपके लिए खुश होने का वक्त आ गया है।
ऑस्ट्रेलिया की मशहूर ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ने भारतीय छात्रों के लिए एक ऐसा दरवाजा खोला है, जो सीधे उनके सपनों की उड़ान तक जाता है। यूनिवर्सिटी ने अपने नए प्रोग्राम 'वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप' का ऐलान किया है। इस बेहतरीन स्कॉलरशिप के तहत भारत के होनहार और होशियार छात्रों को उनकी पूरी डिग्री के दौरान ट्यूशन फीस में सीधे 50 प्रतिशत की बंपर छूट मिलने वाली है। इस बड़े कदम को भारतीय छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की गिनती ऑस्ट्रेलिया के टॉप शिक्षण संस्थानों में होती है, और वहां से पढ़ाई करना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। यह खास स्कॉलरशिप खासतौर पर उन मेधावी अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए डिजाइन की गई है जो आने वाले साल 2026 या 2027 में फुल-टाइम अंडरग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला लेने का पक्का प्लान बना रहे हैं।
पूरे कोर्स की कुल ट्यूशन फीस का देना होगा सिर्फ आधा हिस्सा
सबसे अच्छी बात यह है कि यह छूट कोई एक या दो सेमेस्टर का लॉलीपॉप नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन इस स्कॉलरशिप के लिए हो जाता है, तो आपको अपनी कुल ट्यूशन फीस का सिर्फ आधा हिस्सा ही चुकाना होगा। बाकी का 50 फीसदी यूनिवर्सिटी खुद अपनी जेब से वहन करेगी। यह वित्तीय सहायता आपकी पूरी डिग्री के दौरान जारी रहेगी, बस शर्त इतनी सी है कि आपको अपनी पढ़ाई में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा और यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप से जुड़ी बुनियादी शर्तों को पूरा करते रहना होगा। यह स्कॉलरशिप कोर्सवर्क प्रोग्राम्स के लिए उपलब्ध है, जिसका मतलब है कि आप अपनी पसंद के ज्यादातर कोर्सेज में इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं।
क्या है योग्यता की शर्तें?
अब सवाल उठता है कि इस शानदार मौके का फायदा आखिर कौन उठा सकता है? ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ने इसके लिए कुछ आसान सी योग्यता शर्तें तय की हैं। सबसे पहली और अहम शर्त यह है कि आवेदन करने वाला छात्र भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, आप एक बिल्कुल नए आवेदक होने चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करने की आखिरी तारीख से पहले ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से एडमिशन का 'ऑफर लेटर' मिल चुका होना चाहिए। पढ़ाई के मोर्चे पर भी आपको खुद को साबित करना होगा। आपकी पिछली पढ़ाई में आपका कम से कम 6.0 जीपीए या इसके बराबर का बेहतरीन स्कोर होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा, आप जिस भी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उसकी एकेडमिक और अंग्रेजी भाषा की जो भी जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको हर हाल में पूरी करनी होंगी।
कैसे करें आवेदन?
अगर आप इन सभी पैमानों पर खरे उतरते हैं, तो आवेदन का तरीका भी झटपट जान लीजिए। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सीधा और पारदर्शी रखा गया है। सबसे पहले आपको ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के अपनी पसंद के किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होगा। जब यूनिवर्सिटी आपके आवेदन को देखकर आपको 'लेटर ऑफ ऑफर' भेज देगी, उसके बाद ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए अपना दावा ठोक सकते हैं। ध्यान रहे कि यह काम आपको अपने चुने हुए ट्राइमेस्टर की स्कॉलरशिप डेडलाइन से पहले-पहले करना होगा।
स्कॉलरशिप पाने के लिए क्या करना होगा?
एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान, आपको अपने सभी जरूरी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एक बहुत ही दमदार 'पर्सनल स्टेटमेंट' जमा करना होगा। इस स्टेटमेंट में आपको यह बताना होगा कि आप इस स्कॉलरशिप के असली हकदार क्यों हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी का एक खास सिलेक्शन पैनल आपके आवेदन की बारीकी से जांच-पड़ताल करेगा। जिन भी छात्रों को चुना जाएगा, उन्हें असेसमेंट प्रोसेस पूरा होने के बाद उनके रिजल्ट की खुशखबरी दे दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव