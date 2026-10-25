इंजीनियरिंग छात्रों के लिए खुशखबरी! ग्रिड इंडिया इंटर्नशिप का शानदार मौका, हर महीने मिलेगा 50 हजार स्टाइपेंड
ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए 'विद्युत प्रज्ञा' इंटर्नशिप की घोषणा की है। इसमें चुने गए युवाओं को 6 महीने तक प्रति माह 50,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा।
इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहे या हाल ही में डिग्री हासिल कर चुके युवाओं के लिए देश की प्रतिष्ठित सरकारी कंपनी ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (GRID-INDIA) में प्रैक्टिकल काम सीखने का एक शानदार मौका आया है। ग्रिड इंडिया ने पावर सिस्टम के क्षेत्र में विशेष अनुभव प्रदान करने के लिए 'विद्युत प्रज्ञा - Power System Simulation Studies' नाम से एक प्रीमियम इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इस 6 महीने के इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान चुने गए अभ्यर्थियों को न केवल पावर सेक्टर में आधुनिक तकनीकों पर काम करने का अवसर मिलेगा, बल्कि उन्हें 50,000 रुपये प्रति माह का आकर्षक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। यानी पूरे 6 महीने में उम्मीदवार कुल 3 लाख रुपये तक का स्टाइपेंड प्राप्त कर सकेंगे।
कुल सीटें और लोकेशन की डिटेल्स
इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत कुल 15 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की पोस्टिंग देश के अलग-अलग प्रमुख शहरों में स्थित ग्रिड इंडिया के सेंटर्स पर की जाएगी।
नई दिल्ली (NLDC): 3 सीटें
नई दिल्ली (NRLDC): 3 सीटें
मुंबई (WRLDC): 3 सीटें
बेंगलुरु (SRLDC): 3 सीटें
कोलकाता (ERLDC): 2 सीटें
गुवाहाटी (NERLDC): 1 सीट
पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, कौन कर सकता है अप्लाई?
इस इंटर्नशिप में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रिकल और पावर सिस्टम से संबंधित विषयों में मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि होनी अनिवार्य है।
शैक्षणिक योग्यता: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग या संबंधित विषयों में न्यूनतम 65% अंक या समकक्ष CGPA के साथ BE/BTech डिग्री धारक आवेदन कर सकते हैं।
उच्च शिक्षा के छात्र: पावर सिस्टम विषय में MTech, ME या MSR कर रहे छात्र, और संबंधित विषय में रिसर्च कर रहे PhD स्कॉलर्स भी पात्र हैं।
आयु सीमा: उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया
आवेदन शुरू होने की तारीख: 22 अक्टूबर 2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 06 नवंबर 2026
ट्रेनिंग की कुल अवधि: 6 महीने
आवेदन करने का तरीका-
सबसे पहले GRID-INDIA की आधिकारिक वेबसाइट grid-india.in पर जाएं। होमपेज पर दिए गए 'Careers' या 'Current Openings' सेक्शन में जाएं। 'Vidyut Pragya Internship 2026' के लिंक पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन में दिए गए दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें। मांगी गई जानकारी और डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपना ऑनलाइन आवेदन 6 नवंबर 2026 से पहले जमा कर दें। उम्मीदवारों का चयन उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड और दिए गए आवेदन डिटेल्स के आधार पर किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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