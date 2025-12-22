Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़GREAT Scholarships 2026-27: British Council Offers Scholarships Worth Over 10 lakh rupees for Indian Students
GREAT Scholarships 2026: ग्रेट स्कॉलरशिप 2026, भारतीय छात्रों को मिलेगी 10 लाख रुपये से ज्यादा की स्कॉलरशिप

GREAT Scholarships 2026: ग्रेट स्कॉलरशिप 2026, भारतीय छात्रों को मिलेगी 10 लाख रुपये से ज्यादा की स्कॉलरशिप

संक्षेप:

British Council GREAT Scholarships 2026: ब्रिटिश काउंसिल ने भारतीय छात्रों के लिए एक शानदार अवसर की घोषणा की है। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए 'ग्रेट स्कॉलरशिप' (GREAT Scholarships) कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है।

Dec 22, 2025 07:34 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

GREAT Scholarships 2026: ब्रिटिश काउंसिल ने भारतीय छात्रों के लिए एक शानदार अवसर की घोषणा की है। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए 'ग्रेट स्कॉलरशिप' (GREAT Scholarships) कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। यह स्कॉलरशिप उन भारतीय मेधावी छात्रों के लिए है जो यूनाइटेड किंगडम (UK) की टॉप यूनिवर्सिटी में पोस्टग्रेजुएट (Master's) की पढ़ाई करना चाहते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आर्थिक सहायता और स्कॉलरशिप की जानकारी

यह पहल ब्रिटिश काउंसिल द्वारा ब्रिटेन सरकार के 'ग्रेट ब्रिटेन कैंपेन' और वहां के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर चलाई जा रही है। इस शैक्षणिक सत्र के लिए कुल 12 पोस्टग्रेजुएट स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई गई हैं। प्रत्येक स्कॉलरशिप के तहत छात्र की ट्यूशन फीस में कम से कम 10,000 पाउंड (लगभग 10.5 लाख रुपये से अधिक) की कटौती की जाएगी। यह वित्तीय सहायता एक साल के मास्टर कोर्स के लिए दी जाएगी।

इन विषयों में बना सकते हैं करियर

ग्रेट स्कॉलरशिप के दायरे में कई विषय शामिल है। छात्र इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं-

बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस और मार्केटिंग

साइकोलॉजी और स्टेम (STEM) विषय

डिजाइन, ह्यूमैनिटीज और कानून (Law)

क्रिएटिव और परफॉर्मिंग आर्ट्स (संगीत और नृत्य)

विशेष रूप से, इस साल चार संस्थान केवल कला और संगीत से जुड़े पाठ्यक्रमों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान कर रहे हैं।

प्रमुख यूनिवर्सिटी और आवेदन प्रक्रिया

इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के कई नामी विश्वविद्यालय हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी, और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट जैसे संस्थान शामिल हैं।

ब्रिटिश काउंसिल इंडिया की डायरेक्टर एजुकेशन, रित्तिका चंदा परुख ने बताया कि यह स्कॉलरशिप भारत-यूके शैक्षिक साझेदारी को मजबूत करती है। यूके में एक साल के मास्टर प्रोग्राम और पढ़ाई के बाद मिलने वाले काम के अवसर भारतीय छात्रों के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड और समय-सीमा हर विश्वविद्यालय की अलग-अलग है। इसलिए, इच्छुक उम्मीदवारों को संबंधित विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीधे आवेदन करना होगा।

ब्रिटिश काउंसिल इंडिया की डायरेक्टर एजुकेशन, रित्तिका चंदा परुख (MBE) ने बताया कि यह कार्यक्रम भारत और यूके के बीच शैक्षिक संबंधों को मजबूत करता है। ब्रिटेन में एक साल का मास्टर कोर्स और वहां मिलने वाले काम के अवसर भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना करियर बनाने का बेहतरीन मौका देते हैं। जो छात्र साल 2026 में विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा और किफायती रास्ता साबित हो सकता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Scholarship Student
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।