GREAT Scholarships 2026: ग्रेट स्कॉलरशिप 2026, भारतीय छात्रों को मिलेगी 10 लाख रुपये से ज्यादा की स्कॉलरशिप

GREAT Scholarships 2026: ब्रिटिश काउंसिल ने भारतीय छात्रों के लिए एक शानदार अवसर की घोषणा की है। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए 'ग्रेट स्कॉलरशिप' (GREAT Scholarships) कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। यह स्कॉलरशिप उन भारतीय मेधावी छात्रों के लिए है जो यूनाइटेड किंगडम (UK) की टॉप यूनिवर्सिटी में पोस्टग्रेजुएट (Master's) की पढ़ाई करना चाहते हैं।

आर्थिक सहायता और स्कॉलरशिप की जानकारी यह पहल ब्रिटिश काउंसिल द्वारा ब्रिटेन सरकार के 'ग्रेट ब्रिटेन कैंपेन' और वहां के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर चलाई जा रही है। इस शैक्षणिक सत्र के लिए कुल 12 पोस्टग्रेजुएट स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई गई हैं। प्रत्येक स्कॉलरशिप के तहत छात्र की ट्यूशन फीस में कम से कम 10,000 पाउंड (लगभग 10.5 लाख रुपये से अधिक) की कटौती की जाएगी। यह वित्तीय सहायता एक साल के मास्टर कोर्स के लिए दी जाएगी।

इन विषयों में बना सकते हैं करियर ग्रेट स्कॉलरशिप के दायरे में कई विषय शामिल है। छात्र इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं-

बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस और मार्केटिंग

साइकोलॉजी और स्टेम (STEM) विषय

डिजाइन, ह्यूमैनिटीज और कानून (Law)

क्रिएटिव और परफॉर्मिंग आर्ट्स (संगीत और नृत्य)

विशेष रूप से, इस साल चार संस्थान केवल कला और संगीत से जुड़े पाठ्यक्रमों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान कर रहे हैं।

प्रमुख यूनिवर्सिटी और आवेदन प्रक्रिया इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के कई नामी विश्वविद्यालय हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी, और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट जैसे संस्थान शामिल हैं।

ब्रिटिश काउंसिल इंडिया की डायरेक्टर एजुकेशन, रित्तिका चंदा परुख ने बताया कि यह स्कॉलरशिप भारत-यूके शैक्षिक साझेदारी को मजबूत करती है। यूके में एक साल के मास्टर प्रोग्राम और पढ़ाई के बाद मिलने वाले काम के अवसर भारतीय छात्रों के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड और समय-सीमा हर विश्वविद्यालय की अलग-अलग है। इसलिए, इच्छुक उम्मीदवारों को संबंधित विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीधे आवेदन करना होगा।