U-DISE: झारखंड शिक्षा विभाग की तकनीकी खामी, यू-डाइस और ई-विद्यावाहिनी का पासवर्ड नहीं हो रहा मैच

झारखंड के वित्तरहित संस्थान अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। यू-डाइस नंबर और ई-विद्यावाहिन पासवर्ड के मिसमैच होने की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से आवेदन करने में समस्या आ रही है।

Dec 29, 2025 07:10 am IST
झारखंड के वित्तरहित संस्थान अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। यू-डाइस नंबर और ई-विद्यावाहिन पासवर्ड के मिसमैच होने की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से आवेदन करने में समस्या आ रही है। पांच जनवरी तक अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है।

अनुदान पोर्टल में यू डाइस कोड देना अनिवार्य है और ई-विद्या वाहिनी का पासवर्ड देना है। बहुत से स्कूल-कॉलेज के ई विद्या वाहिनी के पासवर्ड जो पूर्व में बना हुआ था, वह किसी कारण से जिला शिक्षा पदाधिकारी या अन्य के माध्यम से बदल दिए जाने की सूचना है।

बहुत से संस्थानों के प्राचार्य-प्रधानाचार्य बीच में अपना ई विद्या वाहिनी का पासवर्ड बदल दिए हैं। अनुदान के लिए विभागीय पोर्टल में यू डाइस कोड और ई विद्या वाहिनी के जो नंबर डाले गए हैं, वे अब स्कूल इंटर कॉलेज द्वारा डालने पर मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विभागीय अनुदान पोर्टल में पूर्व के यू डाइस कोड और ई विद्या वाहिनी का पासवर्ड डाला गया है। मैच नहीं होने से अनुदान पोर्टल खुल ही नहीं रहा है और जिसके कारण अनुदान प्रपत्र भरने में स्कूल-कॉलेजों को काफी कठिनाई हो रही है। अनुदान पोर्टल में प्रायोगिक डिटेल्स डालना है, लेकिन जो साइट पोर्टल में है, वह बहुत ही छोटा है और इसलिए वह लोड ही नहीं ले रहा है। इसके चलते भी कठिनाई हो रही है और अनुदान पोर्टल नहीं खुल रहा है।

50 से ज्यादा स्कूल और इंटर कॉलेज स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इस संबंध में लिखित आवेदन भी दे चुके हैं। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेता रघुनाथ सिंह, संजय कुमार, देवनाथ सिंह, मुरारी प्रसाद सिंह ने एक बयान जारी कर कहा है कि शिक्षा विभाग अनुदान प्रपत्र भरने की तिथि 15 जनवरी तक बढ़ाए, नहीं तो सैकड़ों स्कूल-कॉलेज अनुदान प्रपत्र भरने से वंचित हो जाएंगे।

स्लैब नहीं जोड़ा गया, अनुदान से हो सकते हैं वंचित

वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की मानें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान प्रपत्र में श्रेणी ए,बी,सी नहीं जोड़ा गया तो जनजातीय उप योजना क्षेत्र में अवस्थित स्कूल-इंटर कॉलेज को अनुदान नियमावली 2015 के स्लैब का लाभ नहीं मिलेगा। बालिका विद्यालय, बालिका इंटर कॉलेज जो जनजातीय क्षेत्र में अवस्थित हैं, उसके इंटर कॉलेज और स्कूल के अनुदान काफी कम हो जाएंगे। यह अनुदान नियमावली 2015 का उल्लंघन है। मोर्चा का कहना है कि विभागीय पोर्टल में उस कॉलम को हटा दिया गया है, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में पढ़ने वाले स्कूल-कॉलेजों को लाभ मिलता था। 2015 के नियमावली के स्लैब में सामान्य क्षेत्र के लिए अलग स्लैब है, जबकि जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र और बालिका इंटर कॉलेज, बालिका उच्च विद्यालय के लिए अलग स्लैब बना हुआ है।

