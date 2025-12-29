U-DISE: झारखंड शिक्षा विभाग की तकनीकी खामी, यू-डाइस और ई-विद्यावाहिनी का पासवर्ड नहीं हो रहा मैच

संक्षेप: झारखंड के वित्तरहित संस्थान अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। यू-डाइस नंबर और ई-विद्यावाहिन पासवर्ड के मिसमैच होने की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से आवेदन करने में समस्या आ रही है।

झारखंड के वित्तरहित संस्थान अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। यू-डाइस नंबर और ई-विद्यावाहिन पासवर्ड के मिसमैच होने की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से आवेदन करने में समस्या आ रही है। पांच जनवरी तक अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अनुदान पोर्टल में यू डाइस कोड देना अनिवार्य है और ई-विद्या वाहिनी का पासवर्ड देना है। बहुत से स्कूल-कॉलेज के ई विद्या वाहिनी के पासवर्ड जो पूर्व में बना हुआ था, वह किसी कारण से जिला शिक्षा पदाधिकारी या अन्य के माध्यम से बदल दिए जाने की सूचना है।

बहुत से संस्थानों के प्राचार्य-प्रधानाचार्य बीच में अपना ई विद्या वाहिनी का पासवर्ड बदल दिए हैं। अनुदान के लिए विभागीय पोर्टल में यू डाइस कोड और ई विद्या वाहिनी के जो नंबर डाले गए हैं, वे अब स्कूल इंटर कॉलेज द्वारा डालने पर मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विभागीय अनुदान पोर्टल में पूर्व के यू डाइस कोड और ई विद्या वाहिनी का पासवर्ड डाला गया है। मैच नहीं होने से अनुदान पोर्टल खुल ही नहीं रहा है और जिसके कारण अनुदान प्रपत्र भरने में स्कूल-कॉलेजों को काफी कठिनाई हो रही है। अनुदान पोर्टल में प्रायोगिक डिटेल्स डालना है, लेकिन जो साइट पोर्टल में है, वह बहुत ही छोटा है और इसलिए वह लोड ही नहीं ले रहा है। इसके चलते भी कठिनाई हो रही है और अनुदान पोर्टल नहीं खुल रहा है।

50 से ज्यादा स्कूल और इंटर कॉलेज स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इस संबंध में लिखित आवेदन भी दे चुके हैं। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेता रघुनाथ सिंह, संजय कुमार, देवनाथ सिंह, मुरारी प्रसाद सिंह ने एक बयान जारी कर कहा है कि शिक्षा विभाग अनुदान प्रपत्र भरने की तिथि 15 जनवरी तक बढ़ाए, नहीं तो सैकड़ों स्कूल-कॉलेज अनुदान प्रपत्र भरने से वंचित हो जाएंगे।