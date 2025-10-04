gpsc recruitment 2025 state tax inspector 323 posts online application GPSC Recruitment 2025: स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के 323 पदों के लिए भर्ती, मिलेगी शानदार सैलरी और रुतबा, Career Hindi News - Hindustan
GPSC Recruitment 2025: स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के 323 पदों के लिए भर्ती, मिलेगी शानदार सैलरी और रुतबा

GPSC Recruitment 2025 के तहत 323 स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन शुरू। उम्मीदवार 03 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक gpsc.gujarat.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पढ़ें योग्यता, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 06:36 PM
GPSC Recruitment 2025: राज्य में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन (GPSC) ने State Tax Inspector भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 323 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 03 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

वैकेंसी विवरण की बात करें तो कुल 323 पदों में जनरल श्रेणी के लिए 139, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, पिछड़े वर्ग के लिए 85, एससी के लिए 23 और एसटी के लिए 51 पद शामिल हैं। यह भर्ती उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को शानदार सैलरी के साथ-साथ समाज में रुतबा भी मिलेगा।

GPSC Recruitment 2025: क्या होनी चाहिए योग्यता

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अंतिम सेमेस्टर या साल के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मेन्स परीक्षा से पहले आवश्यक योग्यता पूरी करनी होगी। इसके अलावा, उम्मीदवारों को कंप्यूटर एप्लिकेशन का बुनियादी ज्ञान और गुजराती या हिंदी या दोनों भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

GPSC Recruitment 2025: आयु सीमा कितनी है

आयु सीमा के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग को आयु में छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य या अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये (पोस्टल/ऑनलाइन चार्जेज के साथ) रखा गया है, जबकि एससी/एसटी/एसईबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है।

GPSC Recruitment 2025: कब है परीक्षा?

परीक्षा तिथियों की बात करें तो प्रीलिम्स परीक्षा 04 जनवरी 2026 और मेन्स परीक्षा 22 से 24 मार्च 2026 (Tentative) निर्धारित की गई है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन 03 अक्टूबर 2025 (13:00 बजे) से 17 अक्टूबर 2025 (23:59 बजे) तक कर सकते हैं। आरक्षण ईडब्ल्यूएस, बैकवर्ड क्लास, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए लागू है, और यदि किसी श्रेणी में महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो संबंधित पद पुरुष उम्मीदवार को आवंटित किया जाएगा।

