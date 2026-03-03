Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ITI Training: ITI छात्रों के लिए अब 150 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई जरूरी, नौकरी मिलना होगा आसान

Mar 03, 2026 03:20 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ITI Training: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने अब आईटीआई के सभी ट्रेनियों के लिए 150 घंटे की ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT) या प्रोजेक्ट वर्क को अनिवार्य कर दिया है।

ITI Training: ITI छात्रों के लिए अब 150 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई जरूरी, नौकरी मिलना होगा आसान

ITI Training: केंद्र सरकार ने देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में पढ़ रहे लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने अब आईटीआई के सभी ट्रेनियों के लिए 150 घंटे की ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT) या प्रोजेक्ट वर्क को अनिवार्य कर दिया है। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें वास्तविक औद्योगिक माहौल के लिए तैयार करना है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

अक्सर देखा गया है कि आईटीआई से कोर्स पूरा करने के बाद भी छात्रों को कंपनियों में काम शुरू करने में कठिनाई होती है क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कमी होती है। सरकार का मानना है कि इस अनिवार्य ट्रेनिंग से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार खुद को ढाल पाएंगे।

क्या हैं नए नियम?

मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह 150 घंटे की ट्रेनिंग अब आईटीआई कोर्सेज का एक अभिन्न हिस्सा होगी। इसके बिना छात्रों का प्रमाणपत्र पूरा नहीं माना जाएगा।

ट्रेनिंग का स्वरूप: छात्र किसी भी रजिस्टर्ड उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) या सेवा क्षेत्र की इकाई में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकते हैं।

प्रोजेक्ट वर्क का विकल्प: यदि किसी कारणवश छात्र को बाहरी उद्योग में ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, तो उन्हें संस्थान की देखरेख में एक 'प्रोजेक्ट वर्क' पूरा करना होगा।

रिकॉर्ड रखना अनिवार्य: प्रत्येक छात्र को अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखी गई बातों का एक 'प्रशिक्षण रिकॉर्ड' या 'लॉग बुक' बनाए रखनी होगी, जिस पर संबंधित उद्योग के सुपरवाइजर के सिग्नेचर होंगे।

छात्रों को कैसे होगा फायदा?

इस कदम से आईटीआई छात्रों के लिए प्लेसमेंट के अवसर काफी बढ़ जाएंगे।

उद्योग की पहचान: ट्रेनिंग के दौरान छात्र यह समझ पाएंगे कि आधुनिक मशीनें और तकनीकें फैक्ट्रियों में कैसे काम करती हैं।

सॉफ्ट स्किल्स: कार्यस्थल पर टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क और अनुशासन जैसे गुण छात्र स्वाभाविक रूप से सीख पाएंगे।

करियर की शुरुआत: कई मामलों में कंपनियां ट्रेनिंग के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सीधे नौकरी दे देती हैं।

ये भी पढ़ें:रेलवे में 10वीं पास और ITI वालों के लिए भर्ती, बिना परीक्षा मिलेगी एंट्री!
ये भी पढ़ें:ITI वालों के लिए रेलवे में 5349 मौके, बिना परीक्षा सीधी मेरिट से होगी भर्ती
ये भी पढ़ें:कोचीन शिपयार्ड में ITI नौकरियों की बड़ी भर्ती, मौका हाथ से न जाने दें!

संस्थानों की भूमिका

अब आईटीआई संस्थानों को स्थानीय उद्योगों के साथ तालमेल बिठाना होगा। प्रधानाचार्यों और प्लेसमेंट अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि हर छात्र को उसकी ट्रेड (जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर आदि) के अनुसार सही जगह ट्रेनिंग मिले। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस ट्रेनिंग की निगरानी 'डिजीटल प्लेटफॉर्म' के माध्यम से की जाएगी ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
ITI ITI College
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।