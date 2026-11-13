सरकारी अफसरों की बल्ले-बल्ले, अब ले सकते हैं 1.8 लाख का लैपटॉप, कितने दिनों बाद होगा आपका?
केंद्र सरकार ने अफसरों के लिए लैपटॉप और टैबलेट की कीमत सीमा बढ़ाकर 1.8 लाख रुपये की है। चार साल बाद अफसर डिवाइस अपने पास रख सकेंगे। आखिर इसके लिए क्या पात्रता और शर्तें हैं?
सरकारी दफ्तर में मिला लैपटॉप अब सिर्फ दफ्तर का नहीं रहेगा। चार साल बाद वह अफसर का अपना हो जाएगा। वह भी बिना एक पैसा चुकाए। केंद्र सरकार ने इसके लिए नियम बदल दिए हैं।वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। यह जुलाई 2023 के पुराने निर्देशों की जगह लेगा। सबसे बड़ा बदलाव कीमत की सीमा में हुआ है।
कितनी बढ़ी कीमत की सीमा
आम डिवाइस के लिए अब अधिकतम खर्च 1.5 लाख रुपये और टैक्स तय हुआ है। जिन डिवाइस में 40 फीसदी से ज्यादा मेक इन इंडिया हिस्सा है उनके लिए सीमा 1.8 लाख रुपये और टैक्स है। पहले यह सीमा 1 लाख और 1.3 लाख रुपये थी। यानी दोनों श्रेणियों में बढ़ोतरी हुई है। इस कीमत में जरूरी सॉफ्टवेयर भी शामिल है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस।
नियम लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक, नोटपैड और अल्ट्राबुक जैसे डिवाइस पर लागू होंगे। एक बात गौर करने वाली है। 2023 के नियमों में मोबाइल फोन का साफ जिक्र था। नए मेमोरेंडम में उसका नाम नहीं है।
किसे मिलेगा फायदा
यह सुविधा हर सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं है। पात्रता वेतन स्तर पर टिकी है। यह सातवें वेतन आयोग के लेवल के हिसाब से तय होगी। लेवल 8 से 11 के गजटेड अफसरों के लिए विभाग की स्वीकृत संख्या का 50 फीसदी तक डिवाइस दिए जा सकते हैं। मंत्रालय या विभाग का सचिव वित्त सलाहकार से बात करके इसे 75 फीसदी तक बढ़ा सकता है।
लेवल 12 और उससे ऊपर के अफसरों के लिए पूरी स्वीकृत संख्या तक डिवाइस मिल सकते हैं। खरीद का फैसला सचिव करेंगे। वे वित्त सलाहकार से सलाह लेंगे और बजट व कामकाज की जरूरत देखेंगे। चाहें तो यह अधिकार संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर के अफसर को नहीं सौंप सकते।
चार साल बाद डिवाइस आपका
खरीद की तारीख से चार साल तक डिवाइस सरकारी संपत्ति रहेगा। चार साल पूरे होते ही अफसर उसे अपने पास रख सकता है। कोई रकम नहीं देनी होगी। लेकिन एक शर्त है। डिवाइस सौंपने से पहले विभाग को उसका सारा डेटा पूरी तरह मिटाना होगा।
एक और बात। जिस अफसर को डिवाइस मिल चुका है उसे चार साल के भीतर दूसरा नहीं मिलेगा। अपवाद सिर्फ एक है। अगर पुराना डिवाइस मरम्मत के लायक न रहे। मरम्मत का खर्च उसकी घटी हुई बुक वैल्यू के 50 फीसदी से ज्यादा बैठे तो उसे मरम्मत के लायक नहीं माना जाएगा। इसके लिए निर्माता या सर्विस सेंटर का प्रमाणपत्र जरूरी होगा।
चार साल से पहले रिटायर हुए तो
अगर कोई अफसर चार साल पूरे होने से पहले रिटायर हो जाए या सरकारी सेवा छोड़ दे तो वह डिवाइस रख सकता है। इसके लिए उसे उस दिन की बुक वैल्यू के बराबर रकम भरनी होगी। बुक वैल्यू हर साल 25 फीसदी की सीधी कटौती से निकाली जाएगी। उदाहरण देखिए। 1.5 लाख रुपये का डिवाइस और दो साल बाद सेवा छोड़ना। तब कीमत घटकर 75 हजार रुपये रह जाएगी। अफसर को यही रकम चुकानी होगी। जितना पुराना डिवाइस उतनी कम रकम।
राज्य और पीएसयू कर्मचारियों का क्या
नए नियम सिर्फ केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के अफसरों पर लागू हैं। इनमें उनके संबद्ध और अधीनस्थ दफ्तर भी आते हैं। ये फायदा राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों यानी पीएसयू के कर्मचारी, स्वायत्त और वैधानिक निकायों के कर्मचारी, मंत्रालयों में लगे सलाहकार और मंत्री और उनके निजी गैर सरकारी स्टाफ को फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि पीएसयू और स्वायत्त निकाय चाहें तो इन्हें अपना सकते हैं। इसके लिए उनके बोर्ड या परिषद की मंजूरी जरूरी होगी। तबादले या प्रतिनियुक्ति पर दूसरे केंद्रीय विभाग में जाने वाले अफसर अपना डिवाइस साथ ले जा सकते हैं। इसका ब्योरा उनके लास्ट पे सर्टिफिकेट में दर्ज होगा। खरीद बिल की कॉपी भी साथ लगेगी।
पुराने लैपटॉप का क्या होगा
जिन अफसरों को जुलाई 2023 के नियमों के तहत डिवाइस मिल चुका है उन पर भी नए प्रावधान लागू होंगे। जिन्होंने चार साल पूरे कर लिए हैं वे डेटा मिटने के बाद उसे रख सकेंगे। जिनके चार साल पूरे नहीं हुए उन पर रिटायरमेंट, तबादले और बुक वैल्यू वाले नियम चलेंगे। सरकार का मकसद साफ है। विभागों को डिवाइस खरीदने, बांटने और संभालने का एक तय ढांचा देना।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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