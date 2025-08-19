Govt jobs for UPSC CSE IAS UPSC CAPF AC ESE Interview candidates ITPO Vacancy Recruitment Disclosure Scheme UPSC : यूपीएससी CSE समेत 3 बड़ी भर्तियों में चयन से चूके अभ्यर्थियों के लिए निकली सरकारी नौकरी, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Govt jobs for UPSC CSE IAS UPSC CAPF AC ESE Interview candidates ITPO Vacancy Recruitment Disclosure Scheme

UPSC : यूपीएससी CSE समेत 3 बड़ी भर्तियों में चयन से चूके अभ्यर्थियों के लिए निकली सरकारी नौकरी

आईटीपीओ में डिप्टी मैनेजर के 31 पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। ये भर्तियां उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जो यूपीएससी सीएसई 2023, यूपीएससी ईएसई 2023 और असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा 2023 के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे थे लेकिन उनका फाइनल सेलेक्शन नहीं पाया था।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 03:23 PM
share Share
Follow Us on
UPSC : यूपीएससी CSE समेत 3 बड़ी भर्तियों में चयन से चूके अभ्यर्थियों के लिए निकली सरकारी नौकरी

UPSC CSE, UPSC CAPF AC, ESE : भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) में डिप्टी मैनेजर के 31 पदों पर सीधी भर्ती निकाली गई है। ये भर्तियां उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जो यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023, यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा 2023 और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (असिस्टेंट कमांडेंट) परीक्षा 2023 के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे थे लेकिन उनका फाइनल सेलेक्शन नहीं पाया था। चयन से चूके इन अभ्यर्थियों में से भी वहीं एप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने डिस्क्लोजर स्कीम के तहत अपनी डिटेल्स सार्वजनिक करने का ऑप्शन चुना था। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार https://jobapply.in/itpo2025 पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा 2023 परीक्षा के इंटरव्यू तक पहुंचकर अंतिम चयन से चूके अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे -

डिप्टी मैनेजर जनरल कैडर- 18 पद

डिप्टी मैनेजर लॉ- 1 पद

डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स - 6 पद

डिप्टी मैनेजर आर्किटेक्चर- 1 पद

यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा 2023 परीक्षा के इंटरव्यू तक पहुंचकर अंतिम चयन से चूके अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे -

डिप्टी मैनेजर सिविल - 3 पद

यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 परीक्षा के इंटरव्यू तक पहुंचकर अंतिम चयन से चूके अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे -

डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी- 1 पद

डिप्टी मैनेजर फायर- 1 पद

आयु सीमा विभिन्न पदों के लिए अलग अलग है। 35 वर्ष तक वालों के लिए मौका है।

चयन कैसे होगा

(i) उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग निर्धारित पात्रता मानदंडों, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु आदि के आधार पर की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आईटीपीओ मुख्यालय, नई दिल्ली में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

- फाइनल मेरिट निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर तैयार की जाएगी -

क) संबंधित यूपीएससी परीक्षाओं में प्राप्त अंतिम अंकों के लिए 50% वेटेज

ख) आवश्यक शैक्षिक योग्यता के लिए 20% वेटेज।

ग) आईटीपीओ द्वारा आयोजित व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 30% वेटेज।

आवेदन फीस - 1000 रुपये

एससी, एसटी, दिव्यांग - कोई फीस नहीं

UPSC UPSC IAS UPSC Civil Services Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।