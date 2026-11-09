अंग्रेजी चुनने की आजादी, सभी सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव; कहां लाया गया प्लान
कर्नाटक सरकार राज्य के 48,527 सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू करेगी। कन्नड़ माध्यम भी जारी रहेगा।
अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सामने भी अंग्रेजी में पढ़ाई का विकल्प होगा। उन्हें अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा पाने के लिए महंगे प्राइवेट स्कूलों का रुख नहीं करना पड़ेगा। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इसके लिए कन्नड़ माध्यम की पढ़ाई बंद नहीं की जाएगी। यानी छात्र अपनी पसंद के मुताबिक कन्नड़ या अंग्रेजी, किसी भी माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार की इस पहल का मकसद ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी अंग्रेजी शिक्षा का बेहतर मौका देना और सरकारी स्कूलों में घटते दाखिलों को रोकना है।
48,527 सरकारी स्कूलों तक पहुंचेगी योजना
कर्नाटक के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने बताया कि सरकार की योजना राज्य के सभी 48,527 सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू करने की है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दो माध्यमों में से चुनाव करने की आजादी मिलेगी। सरकार ने साफ किया है कि अंग्रेजी माध्यम शुरू करने का मतलब कन्नड़ माध्यम को खत्म करना नहीं है।
आखिर सरकार को क्यों उठाना पड़ा यह कदम?
दरअसल, पिछले कुछ सालों में अभिभावकों के बीच अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को लेकर आकर्षण बढ़ा है। ज्यादातर माता-पिता मानते हैं कि अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ होने से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और भविष्य में नौकरी पाने में मदद मिलती है। इसी वजह से बड़ी संख्या में परिवार सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूलों को प्राथमिकता देने लगे हैं।
इसका असर सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिले पर भी पड़ा है। सरकार का मानना है कि अगर सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम की सुविधा मिलेगी तो अभिभावकों को निजी स्कूलों की ओर जाने की जरूरत कम होगी। इससे बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।
2019-20 में शुरू हुई थी पहल
कर्नाटक में द्विभाषी शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2019-20 में हुई थी। शुरुआत में इसे 6,539 सरकारी स्कूलों में लागू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत दाखिला लेने वाले शुरुआती बैच के विद्यार्थी अब सातवीं कक्षा तक पहुंच चुके हैं।
इसके बाद योजना का दायरा लगातार बढ़ाया गया।
- शैक्षणिक सत्र 2024-25 में करीब 2,000 और स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू की गईं।
- सत्र 2025-26 में 4,134 अन्य स्कूलों को इस पहल से जोड़ा गया।
- बेंगलुरु नॉर्थ और बेंगलुरु साउथ के 1,465 सरकारी स्कूलों में से 1,103 को प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है।
सरकार अब इस व्यवस्था को पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों तक पहुंचाने की तैयारी में है।
शिक्षकों को दी जाएगी अंग्रेजी पढ़ाने की ट्रेनिंग
अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू करना सरकार के लिए जितना जरूरी है, उतनी ही बड़ी चुनौती शिक्षकों को इसके लिए तैयार करना भी है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना की सफलता काफी हद तक शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा पर पकड़ और पढ़ाने के तरीके पर निर्भर करेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ब्रिटिश काउंसिल जैसे संगठनों के साथ मिलकर शिक्षकों के प्रशिक्षण पर काम कर रहा है। इसके तहत शिक्षकों की अंग्रेजी में बातचीत करने की क्षमता बेहतर बनाने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग विषय अंग्रेजी में पढ़ाने के तरीके भी सिखाए जाएंगे। गौरतलब है कि कुछ दिनों की ट्रेनिंग से यह काम पूरा नहीं होगा। खासकर ग्रामीण इलाकों में तैनात शिक्षकों को नियमित और लंबे समय तक प्रशिक्षण देने की जरूरत होगी।
कन्नड़ भाषा की पढ़ाई पर नहीं पड़ेगा असर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत के बावजूद कन्नड़ भाषा का महत्व कम नहीं होगा। विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का विकल्प मिलता रहेगा। साथ ही उन्हें अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने का कौशल भी सिखाया जाएगा। द्विभाषी शिक्षा मॉडल में बच्चों को उनकी परिचित भाषा के जरिये विषयों की बुनियादी समझ विकसित करने और धीरे-धीरे अंग्रेजी के शब्दों व अवधारणाओं से जोड़ने पर जोर दिया जाता है।
बच्चों और अभिभावकों को क्या होगा फायदा?
सरकार की इस पहल से खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
इस व्यवस्था के प्रमुख फायदे
1. सरकारी स्कूलों में मुफ्त अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई का विकल्प मिलेगा।
2. अभिभावकों को अंग्रेजी शिक्षा के लिए महंगे निजी स्कूलों की फीस नहीं चुकानी पड़ेगी।
3. बच्चे अपनी मातृभाषा में विषयों को समझने के साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी हासिल कर सकेंगे।
4. अंग्रेजी में बेहतर पकड़ से उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों में मदद मिल सकती है।
5. सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाने और ड्रॉपआउट की समस्या कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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