Government Scholarships: पढ़ाई के लिए पैसे नहीं? चिंता छोड़ें, इन स्कॉलरशिप से पूरा करें अपना सपना
Government Scholarships After Class 12th: भारत सरकार ने छात्रों के लिए कई बेहतरीन स्कॉलरशिप योजनाएं शुरू की हैं। अगर आप 2026 में ग्रेजुएशन में दाखिला लेने जा रहे हैं, तो इन प्रमुख सरकारी स्कॉलरशिप के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
Government Scholarships After Class 12th: 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के बाद अधिकतर छात्रों और उनके अभिभावकों के मन में एक ही सवाल होता है— "आगे की पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा?" हायर एजुकेशन के बढ़ते खर्चों के कारण कई बार होनहार छात्र अपने सपनों को पूरा करने से पीछे रह जाते हैं। लेकिन भारत सरकार ने छात्रों की इस राह को आसान बनाने के लिए कई बेहतरीन स्कॉलरशिप योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं न केवल आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद करती हैं, बल्कि प्रतिभा को निखारने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं।
अगर आप 2026 में ग्रेजुएशन में दाखिला लेने जा रहे हैं, तो इन प्रमुख सरकारी स्कॉलरशिप के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
1. सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप (CSSS)
शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित यह स्कॉलरशिप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए सबसे पॉपुलर स्कॉलरशिप में से एक है। यह उन छात्रों को दी जाती है जो 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप 20 प्रतिशत (80th percentile) में आते हैं। इस स्कॉलरशिप का लाभ उन परिवारों के बच्चों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय ₹4.5 लाख से कम है। इसके तहत स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए सालाना ₹12,000 और पोस्ट-ग्रेजुएशन (PG) के लिए ₹20,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
2. इंस्पायर स्कॉलरशिप (INSPIRE SHE)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा दी जाने वाली यह स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए है जो बेसिक साइंस (जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी) में अपना करियर बनाना चाहते हैं। 'शी' (SHE - Scholarship for Higher Education) स्कॉलरशिप के तहत चयनित छात्रों को सालाना ₹80,000 की बड़ी राशि प्रदान की जाती है। इसमें ₹60,000 नकद और ₹20,000 प्रोजेक्ट वर्क के लिए मिलते हैं। इसके लिए छात्र का अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉप 1 प्रतिशत में होना अनिवार्य है।
3. एआईसीटीई प्रगति स्कॉलरशिप (AICTE Pragati)
यह स्कॉलरशिप विशेष रूप से छात्राओं को तकनीकी शिक्षा (Technical Education) जैसे इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके तहत पात्र छात्राओं को हर साल ₹50,000 की आर्थिक मदद दी जाती है, जिसका उपयोग वे अपनी ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए कर सकती हैं। एक परिवार की अधिकतम दो लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
4. पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजनाएं
सरकार विभिन्न श्रेणियों जैसे SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप चलाती है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र अपनी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण पढ़ाई न छोड़े। इसमें ट्यूशन फीस के साथ-साथ मासिक रख-रखाव भत्ता भी दिया जाता है।
आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक डॉक्यूमेंट
इन सभी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने का सबसे आसान जरिया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) है। छात्रों को scholarships.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। आवेदन के समय छात्र के पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट और बैंक पासबुक की कॉपी होना अनिवार्य है।
सरकार की इन स्कॉलरशिप का उद्देश्य 'पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया' के सपने को सच करना है। यदि आप भी पात्र हैं, तो समय सीमा समाप्त होने से पहले आवेदन जरूर करें ताकि आपकी उच्च शिक्षा में पैसों की कमी कभी बाधा न बने।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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