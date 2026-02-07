इस हफ्ते निकली 5 बड़ी सरकारी भर्तियां, मौका हाथ से न जाने दें
government jobs this week: इस हफ्ते की 5 बड़ी सरकारी भर्तियों की पूरी जानकारी यहां है। IOCL अप्रेंटिस, UPSC IFS, PNB अप्रेंटिस, NCERT और OSSSC में कई पदों पर भर्तियां निकली हैं।
government jobs this week: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह हफ्ता किसी मौके से कम नहीं है। एक साथ कई बड़े सरकारी विभागों ने अपनी भर्तियों का ऐलान किया है। कहीं अप्रेंटिस के पद हैं, कहीं अफसर बनने का रास्ता खुला है, तो कहीं टीचिंग और ग्रुप-C की नौकरियां निकली हैं। अगर आप रोज नई भर्तियों की तलाश करते रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए एक जगह पूरी जानकारी देने वाली है।
PNB Apprentice Recruitment 2026: 5,138 अप्रेंटिस पदों पर मौका
पंजाब नेशनल बैंक ने बैंकिंग सेक्टर में करियर शुरू करने वालों के लिए बड़ा मौका दिया है। PNB ने 5,138 अप्रेंटिस पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 8 फरवरी से शुरू होंगे और 24 फरवरी 2026 तक किए जा सकेंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा मार्च 2026 के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। उम्र सीमा 20 से 28 साल रखी गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 से होगी। आरक्षित वर्गों को नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान ग्रामीण, सेमी-अर्बन और अर्बन ब्रांच में पोस्टिंग पर 12,300 रुपये महीने और मेट्रो ब्रांच में 15,000 रुपये महीने स्टाइपेंड मिलेगा।
UPSC IFS Recruitment 2026: भारतीय वन सेवा में काम करने का मौका
अगर आपका सपना वर्दी में देश की सेवा करने का है और जंगलों से लगाव है, तो UPSC की यह भर्ती खास है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन 4 फरवरी को जारी कर दिया है। आवेदन की आखिरी तारीख 24 फरवरी 2026 शाम 6 बजे तक है। इस भर्ती के ज़रिए कुल 933 पद भरे जाएंगे। आवेदन करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जरूरी है। उम्मीदवार की उम्र 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स, मेन्स, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं। यह भर्ती उन युवाओं के लिए है जो लंबे समय से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं।
IOCL Apprentice Recruitment 2026: पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में मौका
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने हरियाणा के पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में अप्रेंटिस के लिए बड़ी भर्ती निकाली है। कुल 637 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख 20 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक है। इन पदों में अनारक्षित वर्ग के लिए 282 सीटें हैं, जबकि EWS के लिए 63, SC के लिए 121 और OBC (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए 171 पद रखे गए हैं। PwBD के लिए 25 सीटें हैं। हरियाणा में ST के लिए कोई आरक्षण नहीं है। उम्र की बात करें तो न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 24 साल तय की गई है, जिसकी गणना 31 जनवरी 2026 से होगी। आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट का लाभ मिलेगा, जिसकी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है।
OSSSC CRE Recruitment 2026: ग्रुप-C कई पद भरे जाने हैं
ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की यह भर्ती भी अब अंतिम चरण में है। OSSSC की कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025-II के लिए आवेदन 7 जनवरी से चल रहे हैं और 22 फरवरी 2026 को बंद हो जाएंगे। इस भर्ती के ज़रिए कुल 1,518 ग्रुप-C पद भरे जाएंगे। इनमें 47 फॉरेस्टर, 896 फॉरेस्ट गार्ड और 575 एक्साइज कांस्टेबल के पद शामिल हैं। जो उम्मीदवार पहले से OSSSC में रजिस्टर्ड हैं, वे अपने पुराने यूज़र आईडी से ही दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
NCERT Recruitment 2026: कई पदों पर इस बार मौका
टीचिंग लाइन में सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए NCERT की भर्ती अहम है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कुल 117 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के पद शामिल हैं। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अपनी योग्यता, आरक्षण नियम और बाकी निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए। UR, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 1,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि SC, ST, PwD और महिला उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है। यह भर्ती उन लोगों के लिए है जो शिक्षा के क्षेत्र में स्थायी और सम्मानजनक करियर चाहते हैं।
