होमगार्ड के 772 पदों पर सरकारी नौकरी, आवेदन की आखिरी तारीख आज, फौरन करें अप्लाई

झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने देवघर जिले में होमगार्ड के 772 पदों पर निकाली है। लेकिन इस बंपर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 26 अक्टूबर 2026 को है।

अगर आप 7वीं और 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि ऐसे उम्मीदवारों को होमगार्ड में भर्ती होने का मौका मिल रहा है। दरसरल, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने देवघर जिले में होमगार्ड के 772 पदों पर निकाली है। लेकिन इस बंपर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 26 अक्टूबर 2026 को है। जिन योग्य अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया है, वे बिना किसी देरी के ऑफिशियल वेबसाइट deoghar.nic.in पर जाकर तुरंत अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग पद जैसा कि पहले ही बताया कि होमगार्ड भर्ती के इस अभियान के जरिए कुल 772 पदों को भरा जाएगा। जिसमें ग्रामीण होमगार्ड के लिए 634 पद हैं। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 7वीं पास और संबंधित ब्लॉक का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। वहीं, शहरी होमगार्ड के लिए 138 पद हैंय़ इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं/मैट्रिक पास और देवघर के शहरी क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है इस भर्ती में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। साथ ही महिलाओं के इस कोटे के भीतर 5 फीसदी पद विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

कैसे करें आवेदन आवेदन करने के लिए देवघर जिले की वेबसाइट deoghar.nic.in या JAP-IT पोर्टल पर जाएं।

इसके बाद 'Home Guard Recruitment 2026' के लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिए।

इसके बाद जरूरी डॉक्युमेंट्स और फोटो अपलोड करें और 26 अक्टूबर से पहले फीस का भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दीजिए।

क्या चाहिए योग्यता आयु सीमा इस भर्ती के लिए आवेदन की न्यूनतम आयु 19 साल और अधिकतम 40 होनी चाहिए, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी।

पात्रता और आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम योग्यता 7वीं पास रखी गई है, जबकि शहरी होम गार्ड पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं (मैट्रिक) पास होनी अनिवार्य है।

आवासीय योग्यता: ग्रामीण पदों के लिए आवेदक को देवघर जिले के संबंधित प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। वहीं, शहरी पदों के लिए देवघर के शहरी क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है।

क्या होगा सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस? होमगार्ड भर्ती का चयन मुख्य रूप से दो स्टेप्स में होगा

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) इसमें 1 मील (1.6 किमी) की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक (शॉट पुट) शामिल है। शारीरिक माप सामान्य, ओबीसी और बीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 162 सेमी और एससी/एसटी के लिए 157 सेमी होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 148 सेमी अनिवार्य है।

हिंदी लेखन परीक्षा शारीरिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को 100 अंकों की हिंदी लेखन दक्षता परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में केवल पास होना जरूरी है, जिसके लिए न्यूनतम 30 अंक लाना अनिवार्य है। तकनीकी पदों के लिए अलग से तकनीकी दक्षता परीक्षा भी ली जाएगी।