12वीं के बाद कैसे शुरू करें सरकारी नौकरी की तैयारी, इन स्टेप्स को करें फॉलो
कई परीक्षाएं ऐसी हैं, जिनमें 12वीं पास उम्मीदवार सीधे आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप बड़े पद चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन के साथ-साथ तैयारी भी जारी रख सकते हैं। आइए जानते हैं 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे शुरू करें।
12वीं पास करने के बाद कई छात्रों के मन में सवाल उठता है कि क्या बिना ग्रेजुएशन के सरकारी नौकरी मिल सकती है? इसका जवाब है हां, बिल्कुल संभव है। सही रणनीति, निरंतर मेहनत और स्मार्ट प्लानिंग के साथ 12वीं के बाद ही आप सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। कई परीक्षाएं ऐसी हैं, जिनमें 12वीं पास उम्मीदवार सीधे आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप बड़े पद चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन के साथ-साथ तैयारी भी जारी रख सकते हैं। आइए जानते हैं 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे शुरू करें।
12वीं के बाद सरकारी नौकरियां
12वीं पास करने के बाद आपको कई अच्छे अवसर मिलते हैं। सबसे लोकप्रिय परीक्षाएं हैं:
1. NDA (National Defence Academy)
2. SSC CHSL (Combined Higher Secondary Level)
3. SSC MTS (Multi-Tasking Staff)
4. रेलवे Group D
5. पुलिस कांस्टेबल (State Police Recruitment)
ये परीक्षाएं 12वीं पास छात्रों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई हैं। इनमें जल्दी नौकरी लगने की संभावना ज्यादा होती है। अगर आपका लक्ष्य जल्दी स्थिर आय है, तो इन परीक्षाओं की तैयारी तुरंत शुरू कर दें।
ग्रेजुएशन के साथ तैयारी का स्मार्ट तरीका
अगर आप भविष्य में UPSC, SSC CGL, बैंक PO, IBPS या State PCS जैसी बड़ी परीक्षाओं का लक्ष्य रखते हैं, तो ग्रेजुएशन जरूरी है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पढ़ाई और नौकरी की तैयारी को साथ-साथ चलाएं। ग्रेजुएशन के दौरान ही आप GS (General Studies), Current Affairs, Maths, Reasoning और English की बुनियाद मजबूत कर सकते हैं। कई छात्र B.A., B.Com या B.Sc करके साथ में SSC और Bank की तैयारी करते हैं। इससे समय की बचत होती है और दोनों लक्ष्य पूरे हो जाते हैं।
सही विषय और कोर्स का चुनाव
सब्जेक्ट चुनना आपकी सफलता की दिशा तय करता है। अगर आपकी रुचि General Studies, History, Polity और Current Affairs में है तो B.A. अच्छा विकल्प है। बैंकिंग, SSC CGL और अन्य वाणिज्यिक परीक्षाओं के लिए B.Com अच्छा रहेगा। वहीं यदि आप SSC Scientific Assistant या Technical पदों में रुचि रखते हैं, तो B.Sc करना ठीक रहेगा। बता दें कि सही स्ट्रीम चुनने से आपकी तैयारी ज्यादा प्रभावी और आसान हो जाती है।
बेसिक्स मजबूत करें और अभ्यास पर फोकस
सरकारी नौकरी की तैयारी की नींव बेसिक्स पर टिकी होती है। Maths, Reasoning और English को मजबूत करने के लिए NCERT की 8वीं से 10वीं की किताबों से शुरुआत करें। रोजाना कम से कम 2-3 घंटे इन विषयों का अभ्यास करें। स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करें और मॉक टेस्ट दें। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, परीक्षा में उतना ही बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।
डेली रूटीन और स्टडी प्लान
सफलता के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है।
1. रोजाना करेंट अफेयर्स पढ़ें (अखबार या ऐप के जरिए)।
2. रोज 50-100 प्रश्न हल करें।
3. साप्ताहिक और मासिक रिवीजन जरूर करें।
4. एक टारगेट आधारित स्टडी प्लान बनाएं और अपनी प्रगति को ट्रैक करते रहें।
बिना प्लान के पढ़ाई करने से बचें। छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करने की आदत डालें।
12वीं के बाद सरकारी नौकरी पाना पूरी तरह संभव है। बस सही दिशा, नियमित अभ्यास और धैर्य रखें। जो छात्र आज से तैयारी शुरू कर देंगे, वे निश्चित रूप से सफलता पा सकते हैं। मेहनत और स्मार्ट प्लानिंग के साथ आपका सपना जरूर पूरा होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी