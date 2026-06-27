10 फीसदी सरकारी कर्मचारी ही उच्च शिक्षा के लिए जा सकेंगे, सरकार ने तय किए नियम
उत्तराखंड में सरकारी सेवा में रहते हुए अपनी शैक्षिक और तकनीकी योग्यता बढ़ाने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए सरकार ने मानक तय कर दिए। एक शैक्षिक सत्र में यह संख्या किसी भी विभाग की कार्मिक संख्या से 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी।
उत्तराखंड में सरकारी सेवा में रहते हुए अपनी शैक्षिक और तकनीकी योग्यता बढ़ाने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए सरकार ने मानक तय कर दिए। अब से ऑफलाइन माध्यम से उच्च शिक्षा या कौशल विकास के प्रोफेशनल कोर्स करने की अनुमति आसानी से मिल सकेगी। हालांकि एक शैक्षिक सत्र में यह संख्या किसी भी विभाग की कार्मिक संख्या से 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी। कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों के शैक्षिक उन्नयन के स्पष्ट मानकों का जीओ जारी कर दिया है। शुक्रवार को कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने हिन्दुस्तान से बातचीत में इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पहले कार्यालय, शाखा स्तर पर कर्मचारियों को अनुमति दी जाती थी।
अब कार्मिकों का आंकलन उनकी कैडर संख्या के अनुसार 10 प्रतिशत में किया जाएगा। इससे इस सुविधा के दायरे में आने वाले कार्मिकों की संख्या बढ़ जाएगी । ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड यानि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में अनुमति की प्रक्रिया और भी आसान किया गया है। राज्य में कर्मचारियों की ओर से लगातार शैक्षिक उन्नयन के मानकों को सरल करने की मांग उठ रही थी। दरअसल, स्पष्ट नियम न होने की वजह से कई बार अनुमति मिलने में उन्हें मुश्किल होती थी।
व्यवस्था
● एक शैक्षिक वर्ष में किसी कार्यालय के 10 प्रतिशत कर्मियों को उनके विभागाध्यक्ष ऑफलाइन कोर्स करने की अनुमति देंगे। विभागाध्यक्ष को यह जरूर देखना होगा कि इससे विभागीय कार्य में कोई असर न पड़े।
● ऑनलाईन, दूरस्थ माध्यम से पढाई के इच्छुक कर्मियों को ऑफिस टाइम के बाद अतिरिक्त शैक्षिक कक्षा, लेक्चर में शामिल होने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके लिए विभागाध्यक्ष से औपचारिक अनुमति लेनी होगी
● हाइब्रिड कोर्स के लिए ऑफलाईन कक्षा,लेक्चर, सेमिनार, प्रैक्टिकल या परीक्षा में शामिल होने के लिए कर्मचारी को अनिवार्य रूप से अवकाश लेना होगा।
हर कर्मचारी अपनी तरक्की के लिए अपनी शैक्षिक योग्यता और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना चाहता है। पिछले काफी समय से इसके मानकों को संशोधित करने पर मंथन चल रहा था। अब कार्मिक विभाग ने स्पष्ट मानक तय करते हुए जीओ जारी कर दिया है। - शैलेश बगौली, सचिव-कार्मिक एवं गृह
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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