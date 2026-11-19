मेडिकल की 75 हजार नई सीटें जुड़ेंगी, नड्डा बोले 2029 तक पूरा होगा लक्ष्य
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार 2029 तक मेडिकल की 75 हजार नई सीटें जोड़ेगी।
डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले लाखों नौजवानों के लिए बड़ी खबर है। सरकार अगले तीन साल में मेडिकल की 75 हजार सीटें और जोड़ने की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को साफ कहा कि सरकार इस लक्ष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नड्डा वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के आठवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम भारत मंडपम में हुआ। मंच पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। संस्थान के 25 साल पूरे होने का जश्न भी इसी मौके पर मनाया गया।
कॉलेजों की गिनती दोगुनी से ज्यादा
नड्डा ने बीते सालों की पूरी तस्वीर सामने रखी। उन्होंने बताया कि देश में मेडिकल कॉलेज कभी 387 थे। अब इनकी संख्या 863 पर पहुंच गई है। यानी दोगुने से भी ज्यादा। एम्स की गिनती भी बढ़कर 23 हो चुकी है। एक वक्त था जब पूरे देश में गिनती के एम्स हुआ करते थे। सीटों के मामले में उछाल और बड़ा है। अंडरग्रेजुएट सीटें करीब 51 हजार से बढ़कर 1.43 लाख हो गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सीटें भी बढ़कर 91 हजार तक पहुंच गई हैं। मंत्री का कहना था कि यह रफ्तार आगे भी बनी रहेगी।
नौजवानों के लिए क्यों मायने रखती हैं ये सीटें
हर साल लाखों बच्चे नीट की परीक्षा में बैठते हैं। सीटें कम हों तो मेहनती बच्चे भी पीछे छूट जाते हैं। कई परिवारों को मजबूरी में बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजना पड़ता है। ऐसे में सीटों का बढ़ना बड़ी राहत की बात है। पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की अहमियत और भी ज्यादा है। विशेषज्ञ डॉक्टर बनने के लिए यही रास्ता है। गांव और कस्बों के अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी किसी से छिपी नहीं है। सीटें बढ़ेंगी तो आने वाले सालों में यह खाई कुछ कम हो सकती है। हालांकि सिर्फ सीटें बढ़ाना काफी नहीं होता। नए कॉलेजों को अच्छे शिक्षक चाहिए। अस्पताल भी पूरे साजो-सामान से लैस होने चाहिए। तभी पढ़ाई की गुणवत्ता बनी रहेगी।
पैसे का इंतजाम भी
इसी महीने से पहले नड्डा पीजी की सीटों के लिए बजट का जिक्र कर चुके हैं। बताया गया था कि 10 हजार पीजी सीटें बनाने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। हिसाब यह है कि एक सीट पर डेढ़ करोड़ रुपये खर्च होंगे। उसी समय उन्होंने कहा था कि पिछले दो साल में 45 हजार सीटें जोड़ी जा चुकी हैं।
करुणा के बिना अधूरा है इलाज: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने डॉक्टरों को दूसरी जरूरी बात याद दिलाई। उन्होंने कहा कि मरीज की भावनाओं को समझना डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है। दवा और ऑपरेशन अपनी जगह हैं। पर बीमार आदमी को सबसे पहले भरोसा चाहिए। डॉक्टर अगर प्यार से बात करे तो आधा दर्द वहीं कम हो जाता है। उन्होंने नए डॉक्टरों से कहा कि मेडिकल की डिग्री सिर्फ किताबी पढ़ाई का नतीजा नहीं है। यह लोगों की सेवा का जिंदगी भर का वादा भी है। समारोह में मौजूद युवा डॉक्टरों के लिए यह सीख किसी तोहफे से कम नहीं थी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव