Google की करोड़ों की छोड़ी नौकरी, शुरू किया अपना रेस्टोरेंट, अब सालाना कमाई 21.7 करोड़ रुपये
अब्दुल-काफी ने अपना Kafi BBQ रेस्टोरेंट दिसंबर 2024 में शुरू हुआ। शुरुआत में उन्होंने तीन दिन के लिए खाना तैयार किया था, लेकिन पहले ही दिन सब कुछ बिक गया। इसके बाद उसी रात फिर से खाना बनाना शुरू करना पड़ा।
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों में 14 साल से काम करने वाले एक इंजीनियर ने करोड़ों की नौकरी छोड़कर अपना नया बिजनेस शुरू किया। बिजनेस भी ऐसा शुरू किया अब हर साल वो करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। यह कमाई उन बड़ी कंपनियों की सैलरी के मुकाबले कई गुना अधिक है, जिनमें वो काम कर रहे थे। इस शख्स का नाम सलाहुद्दीन अब्दुल-काफी है, जो 35 वर्षीय हैं।
नौकरी छोड़ने की वजह
वो बताते हैं कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब और क्रूज जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया, जहां उनकी सालाना सैलरी करीब 4.25 करोड़ रुपये (4.5 लाख डॉलर) थी। लेकिन उन्हें लगने लगा कि टेक इंडस्ट्री का मकसद लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने से ज्यादा पैसा कमाना बन गया है। इसी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया।
रेस्टोरेंट शुरू करने का आईडिया ऐसे आया
नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने कम सैलरी पर एक धार्मिक गैर-लाभकारी संस्था में काम शुरू किया। इसी दौरान वह अपने दोस्तों के लिए बारबेक्यू (BBQ) बनाकर डिनर पार्टियां भी करने लगे। दोस्तों को उनका खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने रेस्टोरेंट खोलने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के टेक्सास में अपना हलाल BBQ रेस्टोरेंट शुरू कर दिया।
2024 में शुरू किया था रेस्टोरेंट
अब्दुल-काफी ने अपना Kafi BBQ रेस्टोरेंट दिसंबर 2024 में शुरू हुआ। शुरुआत में उन्होंने तीन दिन के लिए खाना तैयार किया था, लेकिन पहले ही दिन सब कुछ बिक गया। इसके बाद उसी रात फिर से खाना बनाना शुरू करना पड़ा। रेस्टोरेंट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और अब यह पूरे टेक्सास के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी चर्चा में है। अब्दुल-काफी ने बताया कि इस साल उनके रेस्टोरेंट की कमाई करीब 37.8 करोड़ रुपये (40 लाख डॉलर) तक पहुंचने की उम्मीद है।
पिछले 21.7 करोड़ रुपये की हुई थी कमाई
अब्दुल-काफी ने बताया कि पिछले साल उनके रेस्टोरेंट ने करीब 21.7 करोड़ रुपये (23 लाख डॉलर) की कमाई की थी। इस साल यह आंकड़ा 37.8 करोड़ रुपये (40 लाख डॉलर) तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि, उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट शुरू करने के बाद से उन्होंने अब तक अपनी कमाई में से एक भी डॉलर नहीं लिया है और अपने खर्च बचत के पैसों से चला रहे हैं।
कितना आता है रेस्टोरेंट का खर्च
उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट का कारोबार तेजी से बढ़ा है, लेकिन शुरुआत में लगाए गए करीब 10 लाख डॉलर के निवेश की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। अब्दुल-काफी के मुताबिक, रेस्टोरेंट चलाने का खर्च भी काफी ज्यादा है। हर महीने करीब 2.15 लाख डॉलर खर्च होते हैं। इसमें लगभग 1.25 लाख डॉलर खाने-पीने की सामग्री, 50 हजार डॉलर कर्मचारियों की सैलरी और 15 हजार डॉलर किराए पर खर्च होते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग और दूसरे जरूरी कामों पर भी हर महीने हजारों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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