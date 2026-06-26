Google की करोड़ों की छोड़ी नौकरी, शुरू किया अपना रेस्टोरेंट, अब सालाना कमाई 21.7 करोड़ रुपये

अब्दुल-काफी ने अपना Kafi BBQ रेस्टोरेंट दिसंबर 2024 में शुरू हुआ। शुरुआत में उन्होंने तीन दिन के लिए खाना तैयार किया था, लेकिन पहले ही दिन सब कुछ बिक गया। इसके बाद उसी रात फिर से खाना बनाना शुरू करना पड़ा।

गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों में 14 साल से काम करने वाले एक इंजीनियर ने करोड़ों की नौकरी छोड़कर अपना नया बिजनेस शुरू किया। बिजनेस भी ऐसा शुरू किया अब हर साल वो करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। यह कमाई उन बड़ी कंपनियों की सैलरी के मुकाबले कई गुना अधिक है, जिनमें वो काम कर रहे थे। इस शख्स का नाम सलाहुद्दीन अब्दुल-काफी है, जो 35 वर्षीय हैं।

नौकरी छोड़ने की वजह वो बताते हैं कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब और क्रूज जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया, जहां उनकी सालाना सैलरी करीब 4.25 करोड़ रुपये (4.5 लाख डॉलर) थी। लेकिन उन्हें लगने लगा कि टेक इंडस्ट्री का मकसद लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने से ज्यादा पैसा कमाना बन गया है। इसी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया।

रेस्टोरेंट शुरू करने का आईडिया ऐसे आया नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने कम सैलरी पर एक धार्मिक गैर-लाभकारी संस्था में काम शुरू किया। इसी दौरान वह अपने दोस्तों के लिए बारबेक्यू (BBQ) बनाकर डिनर पार्टियां भी करने लगे। दोस्तों को उनका खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने रेस्टोरेंट खोलने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के टेक्सास में अपना हलाल BBQ रेस्टोरेंट शुरू कर दिया।

2024 में शुरू किया था रेस्टोरेंट अब्दुल-काफी ने अपना Kafi BBQ रेस्टोरेंट दिसंबर 2024 में शुरू हुआ। शुरुआत में उन्होंने तीन दिन के लिए खाना तैयार किया था, लेकिन पहले ही दिन सब कुछ बिक गया। इसके बाद उसी रात फिर से खाना बनाना शुरू करना पड़ा। रेस्टोरेंट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और अब यह पूरे टेक्सास के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी चर्चा में है। अब्दुल-काफी ने बताया कि इस साल उनके रेस्टोरेंट की कमाई करीब 37.8 करोड़ रुपये (40 लाख डॉलर) तक पहुंचने की उम्मीद है।

पिछले 21.7 करोड़ रुपये की हुई थी कमाई अब्दुल-काफी ने बताया कि पिछले साल उनके रेस्टोरेंट ने करीब 21.7 करोड़ रुपये (23 लाख डॉलर) की कमाई की थी। इस साल यह आंकड़ा 37.8 करोड़ रुपये (40 लाख डॉलर) तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि, उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट शुरू करने के बाद से उन्होंने अब तक अपनी कमाई में से एक भी डॉलर नहीं लिया है और अपने खर्च बचत के पैसों से चला रहे हैं।