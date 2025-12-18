Google Internship 2026: गूगल स्टूडेंट रिसर्चर इंटर्नशिप 2026, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में काम करने का मौका

Hindustan Hindi News
Google Student Researcher Internship 2026: Eligibility, Registration, and BS, MS, and PhD Students Need to Know
Google Internship 2026: गूगल ने अपने 'स्टूडेंट रिसर्चर इंटर्नशिप और अप्रेंटिस प्रोग्राम 2026' के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है जो दुनिया की चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए रिसर्च में रुचि रखते हैं।

Dec 18, 2025 03:39 pm IST
Google Student Researcher Programme 2026: अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे हैं, तो गूगल आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आया है। गूगल ने अपने 'स्टूडेंट रिसर्चर इंटर्नशिप और अप्रेंटिस प्रोग्राम 2026' के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह प्रोग्राम उन छात्रों के लिए है जो दुनिया की चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए रिसर्च में रुचि रखते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी (PhD) की डिग्री कर रहा हो।

विषय: उम्मीदवार का शैक्षणिक क्षेत्र कंप्यूटर साइंस, लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एप्लाइड मैथमेटिक्स, ऑपरेशन्स रिसर्च, इकोनॉमिक्स या नेचुरल साइंसेज होना चाहिए। इसके समकक्ष प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखने वाले छात्र भी पात्र हैं।

टेक्निकल स्किल्स: उम्मीदवारों को कंप्यूटर साइंस के कम से कम एक क्षेत्र जैसे—मशीन लर्निंग (ML), डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग (NLU), डेटा साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग—में अनुभव होना चाहिए।

पसंदीदा योग्यताएं

गूगल उन प्रोफाइल्स को प्राथमिकता देगा जिनके पास-

1. इंटर्नशिप, फुल-टाइम रोल या लैब वर्क के माध्यम से रिसर्च का पिछला अनुभव हो।

2. प्रमुख कॉन्फ्रेंस या जर्नल्स में रिसर्च पेपर पब्लिश करने का अनुभव हो।

3. C, C++, Java, MATLAB, Go या Python जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं पर अच्छी पकड़ हो।

इंटर्नशिप के दौरान क्या करेंगे आप?

चयनित छात्र गूगल रिसर्च, गूगल डीपमाइंड और गूगल क्लाउड जैसी दिग्गज टीमों के साथ काम करेंगे। एक 'स्टूडेंट रिसर्चर' के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के विकास में सहयोग करना और दुनिया की बड़े पैमाने की समस्याओं के समाधान के लिए रिसर्च करना होगा। यह एक पेड इंटर्नशिप है, जिसकी अवधि और स्थान प्रोजेक्ट और टीम के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और गूगल करियर्स वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है।

1. गूगल करियर्स वेबसाइट पर जाकर 'Student Researcher, 2026' सर्च करें।

2. अपना अपडेटेड रिज्यूमे (CV) पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें।

3. एजुकेशन सेक्शन में, अंग्रेजी में अपनी वर्तमान ट्रांसक्रिप्ट (Mark sheet) अपलोड करें।

4. 'Degree Status' के तहत 'Now attending' ऑप्शन चुनें।

महत्वपूर्ण तिथि:

आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी, 2026 है। हालांकि, गूगल इन आवेदनों की समीक्षा 'रोलिंग बेसिस' पर करता है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीटों के भरने से पहले जल्द से जल्द आवेदन करें।

गूगल में इंटर्नशिप करना न केवल आपके रिज्यूमे में चार चांद लगाता है, बल्कि आपको दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट और इंजीनियरों के साथ नेटवर्किंग का मौका भी देता है।

