जहां से शुरू हुआ सुंदर पिचाई का सफर, उसी IIT को गूगल देगा 46 करोड़ रुपये, जानिए क्या है बड़ा प्लान
गूगल ने IIT खड़गपुर की 75वीं सालगिरह पर एडवांस्ड AI रिसर्च, भारतीय भाषाओं, खेती और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 46 करोड़ रुपये की फंडिंग का बड़ा ऐलान किया है।
अपनी जड़ों को कभी न भूलने की मिसाल एक बार फिर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पेश की है। जिस कैंपस ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी के शिखर तक पहुंचाया, आज उसी संस्थान की 75वीं सालगिरह पर उन्होंने भविष्य की तकनीक को संवारने का बड़ा कदम उठाया है। दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने शनिवार को ऐलान किया कि वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) खड़गपुर को 46 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फंडिंग देगा। इस रकम का मकसद देश में एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) रिसर्च को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और वैज्ञानिक व तकनीकी प्रतिभा की अगली पीढ़ी को तैयार करना है।
आईआईटी खड़गपुर अपनी स्थापना के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इसी खास मौके पर संस्थान के डायरेक्टर सुमन चक्रवर्ती ने इस बड़ी साझेदारी की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अप्लाइड एआई रिसर्च के लिए इस फंडिंग की पूरी रूपरेखा संस्थान के पूर्व छात्र और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ही तैयार की थी। गूगल ने अपने आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में भी इस खबर पर मुहर लगाते हुए कहा कि यह निवेश न केवल रिसर्च को तेज करेगा, बल्कि भारत के युवा दिमागों को वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार भी करेगा।
तीन बड़े स्तंभों पर खर्च होगी यह रकम
46 करोड़ रुपये का यह फंड सिर्फ कागजी शोध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे जमीन पर उतारने के लिए एडवांस्ड एआई रिसर्च, शैक्षणिक अवसर (एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज) और एआई कैपेसिटी बिल्डिंग तीन मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। संस्थान के शोधकर्ताओं और छात्रों को इन तीनों क्षेत्रों में सीधा फायदा मिलेगा।
पहला और सबसे अहम हिस्सा है एडवांस्ड एआई रिसर्च। इसके तहत उन असल जिंदगी की चुनौतियों का हल निकाला जाएगा, जिनसे देश का आम आदमी रोजाना रूबरू होता है। इसमें भारतीय भाषाओं (इंडिक लैंग्वेजेज) के लिए एआई तकनीक विकसित करना, मटीरियल्स साइंस, खेती-किसानी (एग्रीकल्चर) और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर शामिल हैं। जरा सोचिए, जब एआई अपनी देसी भाषाओं को बेहतर समझेगा और खेतों की समस्याएं सुलझाने में किसानों का हाथ बंटाएगा, तो तकनीक का असली फायदा गांव-कस्बों तक पहुंच सकेगा।
दूसरा बड़ा फोकस पढ़ाई और ट्रेनिंग के नए मौकों पर है। इस फंड की मदद से छात्रों और फैकल्टी दोनों के लिए एआई से जुड़े नए सिलेबस (करिकुलम) तैयार किए जाएंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का दायरा बढ़ाया जाएगा। तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि पुरानी किताबों से काम नहीं चलने वाला, इसलिए सिलेबस को वक्त के साथ अपडेट करना बेहद जरूरी है।
तीसरा हिस्सा है कैंपस के भीतर एआई का मजबूत ढांचा तैयार करना। इसमें आधुनिक एआई फ्रेमवर्क और जरूरी टूल्स को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि पूरे आईआईटी खड़गपुर कैंपस का टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और एडवांस्ड हो सके।
सुंदर पिचाई ने याद किए अपने पुराने दिन
इस साझेदारी को लेकर सुंदर पिचाई काफी उत्साहित और भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि आईआईटी खड़गपुर भारतीय भाषाओं, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में वाकई कमाल का काम कर रहा है और गूगल इस असर को और तेज करने के लिए बेहद खुश है। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए पिचाई ने कहा कि वह यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि यह सहयोग छात्रों की अगली पीढ़ी का रास्ता कैसे संवारता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी आईआईटी खड़गपुर ने उनकी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी।
पीएम मोदी के विजन को मिलेगी मजबूती
गूगल सीईओ ने भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत की भी जमकर तारीफ की। उनके मुताबिक, आज भारत इनोवेशन के मामले में दुनिया में सबसे आगे की कतार में खड़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को हकीकत में बदलने में मदद करेंगे, जिसका मकसद यह तय करना है कि एआई का फायदा देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। साफ है कि गूगल और IIT खड़गपुर की यह जुगलबंदी आने वाले सालों में भारत के एआई सेक्टर में मील का पत्थर साबित होने वाली है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव