Google Public Policy Fellowship 2026: गूगल की पब्लिक पॉलिसी फेलोशिप के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन, यहां जानें पूरी प्रक्रिया
Google Policy Fellows Summer 2026: गूगल (Google) ने अपनी ‘समर 2026 पब्लिक पॉलिसी फेलोशिप’ के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह फेलोशिप उन छात्रों के लिए एक बेहतर मंच है जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नीतियों में रुचि रखते हैं।
Google Public Policy Fellowship 2026: गूगल (Google) ने अपनी ‘समर 2026 पब्लिक पॉलिसी फेलोशिप’ के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह फेलोशिप उन छात्रों के लिए एक बेहतर मंच है जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नीतियों और उनके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में रुचि रखते हैं। यह कार्यक्रम छात्रों को नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और नागरिक समाज के साथ जुड़कर काम करने का मौका देता है।
फेलोशिप का उद्देश्य और अनुभव
गूगल पब्लिक पॉलिसी फेलोशिप का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट के भविष्य और डिजिटल परिदृश्य को आकार देने वाली चर्चाओं में नई प्रतिभाओं को शामिल करना है। चयनित उम्मीदवारों को न केवल गूगल की वैश्विक नीति टीम के साथ काम करने का अवसर मिलेगा, बल्कि उन्हें विभिन्न गैर-लाभकारी संस्थाओं (Non-profits) और थिंक-टैंक्स ( के साथ जुड़कर महत्वपूर्ण रिसर्च और विश्लेषण करने का अनुभव भी प्राप्त होगा।
फेलो को कॉपीराइट सुधार, मुक्त अभिव्यक्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की नैतिकता, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर काम करने का मौका मिल सकता है।
कौन कर सकता है आवेदन?
गूगल ने इस फेलोशिप के लिए योग्यता के स्पष्ट मानक तय किए हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर या पीएचडी (PhD) के छात्र होने चाहिए। इसके लिए कोई विशेष विषय अनिवार्य नहीं है, लेकिन लॉ, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, संचार और कंप्यूटर विज्ञान जैसे विषयों के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। उम्मीदवार को इंटरनेट पॉलिसी और प्रौद्योगिकी के कानूनी व सामाजिक पहलुओं में गहरी रुचि होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा
इच्छुक छात्रों को अपना आवेदन गूगल के आधिकारिक फेलोशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदन के साथ उम्मीदवारों को अपना अपडेटेड सीवी (CV) और एक प्रभावशाली 'स्टेटमेंट ऑफ पर्पस' (SOP) करना होगा, जिसमें उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि वे इस क्षेत्र में क्यों काम करना चाहते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पात्र उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा 9 अप्रैल 2026 के भीतर अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया काफी प्रतिस्पर्धी होती है, जिसमें उम्मीदवारों के पिछले शैक्षणिक रिकॉर्ड और नीतिगत मुद्दों पर उनकी समझ का बारीकी से मूल्यांकन किया जाता है।
फेलोशिप के लाभ
चयनित फेलो को कार्यक्रम की अवधि के दौरान एक अच्छा स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा, गूगल अनुभवी प्रोफेशनल्स के मार्गदर्शन में मेंटरशिप भी प्रदान करता है। यह फेलोशिप उन छात्रों के लिए करियर की एक मजबूत नींव साबित हो सकती है जो भविष्य में तकनीकी कानून या सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स