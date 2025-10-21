Hindustan Hindi News
5 AI Free Course: AI सीखें बिल्कुल मुफ्त, गूगल लाया है 5 आसान ऑनलाइन कोर्स

संक्षेप: 5 Free AI Courses: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब भविष्य की नहीं, बल्कि आज की जरूरत है। गूगल ने स्टूडेंट्स, टीचर्स और नौकरी करने वाले लोगों की मदद के लिए 5 ऐसे AI कोर्स शुरू किए हैं, जो बिल्कुल मुफ्त हैं।

Tue, 21 Oct 2025 09:08 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
5 Free AI Courses: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब भविष्य की नहीं, बल्कि आज की जरूरत है। एआई ने हर तरह के काम को बदल दिया है और यह हमारी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। इसी को देखते हुए, गूगल ने स्टूडेंट्स, टीचर्स और नौकरी करने वाले लोगों की मदद के लिए 5 ऐसे AI कोर्स शुरू किए हैं, जो बिल्कुल मुफ्त हैं।

इन कोर्स को इस तरह बनाया गया है कि इन्हें सीखने के बाद आप AI की टेक्नोलॉजी को आसानी से समझ सकें और अपने काम को तेजी और स्मार्ट तरीके से कर सकें।

गूगल के 5 मुफ्त AI ट्रेनिंग कोर्स-

प्रॉम्प्टिंग की जरूरी बातें : यह कोर्स सिखाता है कि AI से अच्छा जवाब पाने के लिए सवाल (प्रॉम्प्ट) कैसे पूछें। यह आपके रोजमर्रा के काम, डेटा को समझने और प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। इस कोर्स की अवधि 6 घंटे है।

एआई की जरूरी बातें : अगर आपको AI का कोई अनुभव नहीं है, तो यह कोर्स आपके लिए है। इसमें बताया गया है कि एआई टूल का इस्तेमाल करके नए आइडिया और चीजें कैसे बनाएं और काम जल्दी कैसे करें। साथ ही जिम्मेदारी के साथ AI का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है। इस कोर्स की अवधि 5 घंटे है।

छोटे बिजनेस के लिए एआई (AI): यह कोर्स छोटे बिजनेस चलाने वाले लोगों के लिए है। यह सिखाता है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सही एआई टूल कैसे चुनें।

शिक्षकों के लिए जेमिनी के साथ जनरेटिव AI : यह कोर्स शिक्षकों के लिए है। इसमें बताया गया है कि जेमिनी टूल की मदद से कैसे लैसन प्लान तैयार करें और समय बचाने वाले काम करें। इस कोर्स की अवधि 2 घंटे है।

स्टूडेंट्स के लिए एआई: यह छात्रों को स्कूल के काम और भविष्य में करियर बनाने में मदद करता है। इसमें होमवर्क, परीक्षा की तैयारी, लिखने में मदद और जॉब सर्च में एआई का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है।

ये सभी ऑनलाइन कोर्स अच्छे हैं और अलग-अलग तरह के लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं, ताकि हर कोई एआई के इस दौर में पीछे न रहे।

