Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Google Internship Secrets: Eligibility, Step-by-Step Process, and Insider Tips to Get Hired
Google Internship Tips: गूगल इंटर्नशिप कैसे पाएं? जानें योग्यता, प्रक्रिया और रिक्रूटर्स के सीक्रेट टिप्स

Google Internship Tips: गूगल इंटर्नशिप कैसे पाएं? जानें योग्यता, प्रक्रिया और रिक्रूटर्स के सीक्रेट टिप्स

संक्षेप: Google Internship Secrets: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी Google में इंटर्नशिप करना लगभग हर स्टूडेंट का सपना होता है। Google के हायरिंग टीम और रिक्रूटर्स के गाइडेंस के आधार पर, यहां वह सब कुछ है जो आपको गूगल इंटर्नशिप हासिल करने के लिए जानना चाहिए।

Tue, 4 Nov 2025 10:32 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Google Internship Secrets: दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी Google में इंटर्नशिप करना लगभग हर स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन अक्सर इसे लेकर कई भ्रम फैले हुए हैं। क्या इसके लिए टॉप कॉलेज से होना ज़रूरी है? क्या फैंसी प्रोजेक्ट्स की लंबी लिस्ट चाहिए? Google के हायरिंग टीम और रिक्रूटर्स के गाइडेंस के आधार पर, यहां वह सब कुछ है जो आपको गूगल इंटर्नशिप हासिल करने के लिए जानना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Google असल में क्या देखता है?

Google के रिक्रूटर्स खुद इस बात पर जोर देते हैं कि इंटर्नशिप पाने के लिए सिर्फ बड़ी डिग्री या किसी नामी कॉलेज से होना जरूरी नहीं है। कॉलेज प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और व्यक्तिगत काम भी मायने रखते हैं। Google वास्तव में इन तीन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है: प्रॉब्लम साल्विंग की क्षमता, तेज़ी से सीखने की उत्सुकता और टीम वर्क।

गूगल इंटर्नशिप के लिए स्टेप वाइज प्रक्रिया

गूगल में इंटर्नशिप पाने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया का पालन करना होता है:

  1. जॉब रोल सर्च करें-

Google के करियर पोर्टल careers.google.com पर जाएं।

अपने डोमेन (जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, लीगल आदि) और देश के अनुसार 1-3 सबसे बेहतर जॉब रोल के लिए आवेदन करें।

2. सही बायोडाटा तैयार करें-

Google सलाह देता है कि रेज्यूमे एक पेज का हो।

अपने रेज्यूमे बुलेट पॉइंट्स को मापने योग्य बनाएं। इसके लिए यह फार्मूला अपनाएं: 'रिजल्ट (X) हासिल किया, जिसे (Y) द्वारा मापा गया, (Z) करके।' (उदाहरण: डिजाइन फिल्टरिंग मेथड्स के द्वारा ML- बेस्ड टूल बनाया, जिसने डेटा-क्लीनिंग समय को 35% कम किया।)

3. स्क्रीनिंग और असेसमेंट-

आपके रेज्यूमे का रिव्यू होने के बाद, आपको एक प्रश्नावली या स्किल- बेस्ड वर्क (खासकर टेक्निकल जॉब रोल के लिए कोडिंग क्विज) मिल सकता है।

टिप: कोडिंग सैंपल समय पर जमा करें। यदि आप चूक जाते हैं, तो आपको दोबारा कोशिश करने के लिए 6 महीने इंतजार करना पड़ सकता है।

4. इंटरव्यू -

आमतौर पर ये वर्चुअल या फोन-आधारित होते हैं। रोल के आधार पर 1 से 3 राउंड हो सकते हैं। यहां आपसे वास्तविक कार्य से संबंधित या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू सवाल पूछे जाएंगे, जो यह देखेंगे कि आप समस्याओं को कैसे हल करते हैं।

5. टीम मैचिंग और ऑफर-

इंटरव्यू में मंजूरी मिलने के बाद, आपको एक स्पेशल टीम या प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जाएगा। Google इंटर्नशिप पेड होती है। चयनित होने पर, आपको वेतन, और योग्य होने पर हाउसिंग स्टाईपेंड भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:जॉब इंटरव्यू में सफलता की गारंटी! अंकुर वारिकू का 7-38-55 नियम

सफलता के लिए अतिरिक्त टिप्स

रिकॉर्ड और प्रैक्टिस: इंटरव्यू की तैयारी के लिए खुद को जवाब देते हुए रिकॉर्ड करें, ताकि आप अपने लहजे और बॉडी लैंग्वेज को सुधार सकें (जैसा कि अंकुर वारिकू के 7-38-55 नियम में बताया गया है)।

प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें: GitHub या पोर्टफोलियो बनाकर अपने अकैडमिक और पर्सनल प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन करें।

नियमित रूप से चेक करें: Google Careers साइट पर अलग-अलग रोल साल भर खुलते रहते हैं। जैसे MBA इंटर्नशिप सितंबर-अक्टूबर में, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग (SWE) रोल रोलिंग बेसिस पर खुलते हैं।

आत्म-अस्वीकृति न करें: वारिकू के अनुसार, कई छात्र खुद को कम आंकते हैं और आवेदन ही नहीं करते। हर जरूरत को पूरा न करने पर भी आवेदन जरूर करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Internship Google Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।