Google Internship: गूगल में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, कॉलेज स्टूडेंट अभी करें अप्लाई, बस होनी चाहिए ये योग्यता
Google Internship: गूगल ने छात्रों के लिए समर इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 28 जून तक गूगल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Google Summer Internship 2026: अगर आप कंप्यूटर साइंस या कोडिंग की दुनिया में रुचि रखते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक 'गूगल' (Google) में काम करने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है। गूगल ने छात्रों के लिए समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस इंटर्नशिप के जरिए देश भर के होनहार छात्रों को गूगल के बेहतरीन इंजीनियर्स के साथ काम करने, लाइव प्रोजेक्ट्स सीखने और अपने करियर को एक नई ऊंचाई देने का शानदार अवसर मिलेगा। इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 जून तय की गई है।
कौन-कौन कर सकता है अप्लाई?
गूगल का यह समर इंटर्नशिप प्रोग्राम मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और टेक्निकल रोल्स के लिए है। इस इंटर्नशिप के लिए वे छात्र आवेदन कर सकते हैं जो वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से एसोसिएट, बैचलर (ग्रेजुएशन), मास्टर्स या ड्यूल डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे हैं।
आवेदन करने वाले छात्र कंप्यूटर साइंस या इससे संबंधित किसी टेक्निकल फील्ड (जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आदि) के होने चाहिए। उम्मीदवारों का अपना कोर्स पूरा करने के बाद फुल-टाइम जॉब के लिए उपलब्ध होना अनिवार्य है, क्योंकि कई बार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले इंटर्न्स को गूगल सीधे प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) यानी पक्की नौकरी भी दे देता है।
जरूरी स्किल्स और कोडिंग की नॉलेज
गूगल में इंटर्नशिप पाना आसान नहीं होता, इसलिए उम्मीदवारों के पास बेहतरीन टेक्निकल स्किल्स होना जरूरी है। आवेदन करने वाले छात्रों को कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा (Java), सी++ (C++), पायथन (Python) या जावास्क्रिप्ट पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा, छात्रों को डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम की अच्छी समझ होनी चाहिए। टीम में काम करने की क्षमता, बेहतर कम्यूनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम-सॉल्विंग एप्रोच रखने वाले छात्रों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी।
इंटर्नशिप के दौरान क्या करना होगा और कैसे करें अप्लाई?
चयनित छात्रों को गूगल के विभिन्न ऑफिसों में काम करने का मौका मिलेगा, जहां वे कंपनी के मुख्य सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट्स पर काम करने में मदद करेंगे। इंटर्नशिप के दौरान उन्हें एक मेंटर भी दिया जाएगा जो उनके प्रोजेक्ट्स में उनका मार्गदर्शन करेगा।
इस सुनहरे मौके का लाभ उठाने के लिए छात्रों को गूगल के ऑफिशियल करियर पेज यानी careers.google.com पर जाना होगा। वहां समर इंटर्नशिप के लिंक पर क्लिक करके अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी। आवेदन करते समय छात्रों को अपना अपडेटेड रेज्यूमे और कॉलेज का करंट मार्कशीट अपलोड करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून है, इसलिए अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना फॉर्म सबमिट कर दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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