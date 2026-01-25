Google Internship 2026: यूजी और पीजी छात्रों के पास गूगल में इंटर्नशिप का शानदार मौका, ऐसे करें अप्लाई

Hindustan Hindi News
Google Internship 2026: अगर आप गूगल के साथ काम करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन इंटर्नशिप ऑफर है। गूगल ने साल 2026 के लिए अपने स्पेशल इंटर्नशिप प्रोग्राम के आवेदन शुरू कर दिए हैं।

Jan 25, 2026 08:48 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Google Internship 2026: अगर आप छात्र हैं और दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक ‘गूगल’ के साथ काम करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन इंटर्नशिप ऑफर है। गूगल ने साल 2026 के लिए अपने स्पेशल इंटर्नशिप प्रोग्राम के आवेदन शुरू कर दिए हैं। यह प्रोग्राम विशेष रूप से अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है, जो तकनीक और इनोवेशन की दुनिया में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्राप्त करना चाहते हैं।

किसे मिलेगा मौका?

गूगल की यह इंटर्नशिप विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों के लिए खुली है। मुख्य रूप से कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, या इससे संबंधित तकनीकी विषयों में डिग्री ले रहे छात्र इसके लिए पात्र हैं।

यूजी छात्र: वे छात्र जो वर्तमान में स्नातक के दूसरे या तीसरे वर्ष में हैं, वे आवेदन कर सकते हैं।

पीजी छात्र: मास्टर डिग्री या पीएचडी कर रहे छात्र भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं।

स्किल: उम्मीदवारों को कोडिंग (जैसे Python, Java, C++), डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की अच्छी समझ होनी चाहिए। साथ ही, अंग्रेजी भाषा में संवाद करने का बेहतर स्किल एक अनिवार्य योग्यता है।

इंटर्नशिप के दौरान क्या होगा खास?

गूगल में इंटर्नशिप केवल एक सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं है। चयनित उम्मीदवारों को गूगल के रियल-टाइम प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है। उन्हें अनुभवी इंजीनियरों और मेंटर्स के साथ सीखने का अवसर दिया जाता है। इसके अलावा, इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को शानदार स्टाइमेंड और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। यदि छात्र का प्रदर्शन शानदार रहता है, तो उसे भविष्य में गूगल में फुल-टाइम नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया

इच्छुक छात्र गूगल के आधिकारिक ‘करियर्स’ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान छात्रों को अपना अपडेटेड रिज्यूमे, अकादमिक ट्रांसक्रिप्ट और एक प्रभावी कवर लेटर जमा करना होगा। गूगल की चयन प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण होती है, जिसमें रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद टेक्निकल इंटरव्यू के कई राउंड शामिल होते हैं।

महत्वपूर्ण सलाह

गूगल जैसी कंपनी में इंटर्नशिप पाने के लिए केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है। छात्रों को अपने प्रोजेक्ट्स, ओपन सोर्स योगदान और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हजारों छात्र आवेदन करते हैं, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवेदन करें।

गूगल की यह इंटर्नशिप न केवल आपके रिज्यूमे में चार चांद लगाएगी, बल्कि आपके करियर को एक नई दिशा और ऊंचाई भी प्रदान करेगी।

