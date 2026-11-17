जेईई मेन और एडवांस्ड में धाकड़ रैंक के बाद IIT BHU में भी युवल गोयल का जलवा, जीता बड़ा अवॉर्ड
जेईई मेन और एडवांस्ड में अच्छी रैंक के बाद लुधियाना के युवल गोयल ने आईआईटी बीएचयू में भी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। युवल को आईआईटी बीएचयू वाराणसी ने जिमखाना मेरिट अवार्ड्स 2025–26 से सम्मानित किया गया है।
जेईई मेन और एडवांस्ड में धाकड़ रैंक के बाद लुधियाना के युवल गोयल ने आईआईटी बीएचयू में भी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। युवल को आईआईटी बीएचयू वाराणसी ने साइंस एंड टेक्निलॉजी फील्ड में शानदार प्रदर्शन के लिए जिमखाना मेरिट अवार्ड्स 2025–26 से सम्मानित किया गया है। नए नए आविष्कार और समस्याओं का समाधान खोजने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके जरिए तकनीकी उत्कृष्टता और खोज के प्रति समर्पण, वैज्ञानिक खोज और इनोवेशन की भावना को लगातार प्रेरित किया जाता है।
कौन हैं युवल गोयल
युवल ने जेईई मेन 2022 में 99.92 पर्सेंटाइल हासिल ऑल इंडिया 804 रैंक हासिल की थी। वहीं जेईई एडवांस्ड 2022 में उनकी रैंक 849 रही थी। इसके बाद उन्होंने देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान आईआईटी बीएचयू के बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया था। उन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई लुधियाना के सराभा नगर स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की जबकि 12वीं की पढ़ाई पंचकूला के भवन विद्यालय से की।
युवल गोयल के भाई आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट
जेईई में अच्छे प्रदर्शन के लिए युवल को अपने बड़े भाई से प्रेरणा मिली, जो IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं। जेईई की तैयारी के दौरान वह 9-10 घंटे पढ़ा करते थे। उन्हें टेबल टेनिस और क्रिकेट खेलना पसंद है। उनके पिता डॉ. सुनील कुमार लुधियाना में ENT विशेषज्ञ और ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी हैं, जबकि उनकी मां डॉ. रिंकल गुप्ता भी एक सरकारी डॉक्टर हैं।
आईआईटी बीएचयू में एंट्री से पहले उन्होंने किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना 2021 में भी शानदार प्रदर्शन किया था। KVPY स्कॉलर AIR 925 के साथ और IISc से स्कॉलरशिप के लिए पात्र थे। युवल की लिंक्डिन प्रोफाइल के मुताबिक वह वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के साथ बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुड़े हुए हैं। वह एमडीई लाइनेक्स टीम में काम कर रहे हैं।
जिमखाना अवॉर्ड पाने वाले अन्य छात्र (साइंस एंड टेक्नोलॉजी)
आईआईटी कलर - रिख्तो सरकार , रोहन जीना, वेदांत गुप्ता, आरुष अग्रवाल
ऑनरेबल मेंशन - आईशी एम सिंह, धनंजय साहू, अग्रिम गुप्ता, आरव मेहता, योगेश गर्ग।
वर्ल्ड रैंकिंग में IIT दिल्ली देश का बेस्ट संस्थान, आईआईटी बीएचयू 672वें स्थान पर
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली देश का टॉप रैंकिंग वाला शिक्षण संस्थान है। इसके बाद आईआईटी खड़गपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय का स्थान है। वैश्विक स्तर के शीर्ष 200 संस्थानों में आईआईटी दिल्ली को 194वां स्थान मिला है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार खड़गपुर 224वें जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने 237वां स्थान हासिल किया है। आईआईटी बीएचयू 672वें स्थान पर है। रैंकिंग में अमेरिका के 214, चीन के 149 और ब्रिटेन के 105 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। वहीं भारत के 99 विश्वविद्यालयों ने रैंकिंग में जगह बनाई है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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