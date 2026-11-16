असम राइफल्स में 354 पदों पर भर्ती, 14 दिसंबर तक करें आवेदन; क्या है योग्यता
असम राइफल्स ने तकनीकी और ट्रेड्समैन के 354 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 14 दिसंबर तक चलेगा।
वर्दी पहनने का सपना देखने वाले नौजवानों के लिए बड़ी खबर है। असम राइफल्स ने तकनीकी और ट्रेड्समैन के 354 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की खिड़की 15 नवंबर से खुल चुकी है। यह 14 दिसंबर की रात 11 बजकर 59 मिनट पर बंद हो जाएगी। यानी हाथ में बस एक महीना है। असम राइफल्स के महानिदेशालय ने यह भर्ती निकाली है। इसका दफ्तर शिलांग में है। नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2026 को जारी हुआ। रोजगार समाचार के 14 से 20 नवंबर वाले अंक में भी इसे छापा गया है। भर्ती ग्रुप सी के पदों के लिए है। इसमें वारंट ऑफिसर और हवलदार के साथ राइफलमैन के पद भी शामिल हैं।
किस ट्रेड में कितनी जगह
कुल 17 ट्रेड हैं। सबसे ज्यादा 124 जगह वारंट ऑफिसर सिफर के लिए हैं। इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल में 32 पद हैं। आर्मरर और मेसन दोनों में 29 पद हैं। वाहन मैकेनिक या फिटर के 23 पद हैं। इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल के 22 और लाइनमैन फील्ड के 21 पद हैं। बाकी ट्रेड में कुछ ही सीटें हैं। वेल्डर और ड्राफ्ट्समैन के सिर्फ दो-दो पद हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
यह भर्ती सिर्फ भारतीय पुरुषों के लिए है। पढ़ाई ट्रेड के हिसाब से अलग-अलग मांगी गई है। आर्मरर और मेसन के लिए दसवीं पास होना काफी है। कई पदों पर दसवीं के साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए। सिफर पद के लिए बारहवीं के साथ आईटीआई या इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में डिग्री मांगी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए बारहवीं के साथ संबंधित डिप्लोमा जरूरी है। एक बात गांठ बांध लें कि आईटीआई का ट्रेड वही होना चाहिए जो पद के लिए तय है। सिर्फ तकनीकी योग्यता होने से काम नहीं चलेगा।
उम्र की सीमा
उम्र 1 जुलाई 2026 के हिसाब से गिनी जाएगी। ज्यादातर पदों के लिए यह 18 से 23 साल है। सिफर और रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के साथ ड्राफ्ट्समैन के लिए 18 से 25 साल है। एससी और एसटी को पांच साल की छूट मिलेगी। ओबीसी को तीन साल की छूट है। पूर्व सैनिकों के लिए अलग नियम हैं। नाम और जन्मतारीख वही मान्य होगी जो दसवीं के सर्टिफिकेट में दर्ज है।
फीस और आवेदन का तरीका
सामान्य और ओबीसी के साथ ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपये फीस देनी होगी। एससी और एसटी के साथ पूर्व सैनिकों को फीस नहीं लगेगी। फीस ऑनलाइन भरी जा सकती है। चाहें तो एसबीआई की शाखा में चालान से भी जमा कर सकते हैं। ऐसे में रसीद अपलोड करनी होगी। आवेदन assamrifles.gov.in पर ही होगा। एक उम्मीदवार सिर्फ एक फॉर्म भर सकता है। फॉर्म जमा होने के बाद कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए ट्रेड और राज्य के साथ श्रेणी की जानकारी दो बार जांच लें। डोमिसाइल वाला राज्य भी बाद में नहीं बदलेगा।
कैसे होगा चयन
सबसे पहले शारीरिक माप की जांच होगी। फिर दौड़ होगी। इसके बाद दस्तावेजों की शुरुआती जांच होगी। फिर 100 अंक की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। उसके बाद ट्रेड स्किल टेस्ट होगा। अंत में विस्तृत दस्तावेज जांच और मेडिकल होगा। स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। इसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। सामान्य उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 170 सेंटीमीटर चाहिए। कुछ क्षेत्रों और एसटी वालों को छूट मिलेगी। पांच किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी। लद्दाख के उम्मीदवारों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में तय है। यह जांच जोरहाट या दीफू में होगी। रैली 18 जनवरी 2027 से शुरू होने की उम्मीद है। पक्की तारीख वेबसाइट पर आएगी।
ये बातें न भूलें
चयनित उम्मीदवारों की दो साल की परख अवधि होगी। बीच में ट्रेनिंग छोड़ने पर पूरा खर्च या तीन महीने का वेतन लौटाना पड़ सकता है। शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते। अनुकंपा नियुक्ति की योजना भी इस रैली पर लागू नहीं होगी। सफर और ठहरने का खर्च खुद उठाना होगा। रैली में मोबाइल ले जाना मना है। वेतन असम राइफल्स के नियमों के हिसाब से मिलेगा। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 0364-2585118 और 0364-2585119 हैं। 8794101693 पर भी बात हो सकती है। यह सुविधा कामकाजी दिनों में सुबह 9 से शाम 5.30 बजे तक है। ईमेल rectbrdgar@gmail.com पर भेजा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव