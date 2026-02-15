Police Recruitment 2026: 722 पदों पर ग्रुप-सी की बंपर वैकेंसी; 20 फरवरी से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन
Goa Police Recruitment 2026: गोवा राज्य कर्मचारी चयन आयोग (GSSC) ने गोवा पुलिस विभाग में ग्रुप-सी के कुल 722 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 फरवरी 2026 से शुरू होगी।
पदों की डिटेल्स और संख्या
इस भर्ती अभियान के माध्यम से गोवा पुलिस के विभिन्न संवर्गों में रिक्तियों को भरा जाएगा। कुल 722 पदों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है:
पुलिस कांस्टेबल: सबसे अधिक पद कांस्टेबल के लिए आरक्षित हैं।
एलडीसी (लोअर डिविजन क्लर्क): लिपिकीय कार्यों के लिए पदों की घोषणा की गई है।
स्टेनो-टाइपिस्ट और अन्य: तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग के लिए भी नियुक्तियां की जाएंगी।
योग्यता और पात्रता मानदंड
विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है:
शैक्षणिक योग्यता: कांस्टेबल पदों के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है। क्लर्क और स्टेनो पदों के लिए ग्रैजुएशन और टाइपिंग स्किल की आवश्यकता हो सकती है।
भाषा का ज्ञान: गोवा पुलिस में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को कोंकणी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके अलावा मराठी भाषा का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
आयु सीमा: सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पद के अनुसार 25 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के लिए सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 20 फरवरी 2026
आवेदन की अंतिम तिथि: 20 मार्च 2026
शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 20 मार्च 2026
चयन प्रक्रिया
गोवा पुलिस में चयन बहु-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से होगा।
शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): कांस्टेबल पदों के लिए उम्मीदवारों की लंबाई, छाती का माप और दौड़/कूद की क्षमता जांची जाएगी।
लिखित परीक्षा: शारीरिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) लिखित परीक्षा देनी होगी।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षण: अंतिम चयन मेरिट लिस्ट और मेडिकल फिटनेस के आधार पर होगा।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक उम्मीदवार गोवा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले gssc.goa.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Apply Online' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।
4. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।
5. फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
6. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें और फॉर्म सबमिट करें।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।
