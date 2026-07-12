GMC श्रीनगर में MBBS की 50 सीटें बढ़ीं, अब 250 छात्रों को मिलेगा प्रवेश

GMC श्रीनगर में पिछले दो वर्षों के दौरान दूसरी बार MBBS सीटों में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले कॉलेज को 20 अतिरिक्त MBBS सीटों की मंजूरी मिली थी।

एमबीबीएस की पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 2026-27 शैक्षणिक सत्र से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC), श्रीनगर में दाखिला लेने वाले छात्रों को पहले के मुकाबले अधिक सीटों का लाभ मिलेगा। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने कॉलेज में 50 अतिरिक्त MBBS सीटों को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कॉलेज की वार्षिक प्रवेश क्षमता 200 से बढ़कर 250 सीटें हो जाएगी।

सीटों की संख्या बढ़ने से मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल होने वाले अधिक छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, जम्मू-कश्मीर में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में अधिक संख्या में योग्य डॉक्टर तैयार हो सकेंगे। यह फैसला मेडिकल शिक्षा के विस्तार और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, यह मंजूरी नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, 2019 की धारा 28(3) के तहत मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) द्वारा जारी लेटर ऑफ परमिशन (LoP) के माध्यम से दी गई है। यह अनुमति मिलने के बाद कॉलेज 2026-27 सत्र से बढ़ी हुई 250 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर सकेगा।

NMC के मूल्यांकन के बाद मिली मंजूरी जम्मू-कश्मीर के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बताया कि MBBS सीटों में बढ़ोतरी का उद्देश्य राज्य में मेडिकल शिक्षा को मजबूत करना और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। अधिक सीटें होने से भविष्य में ज्यादा डॉक्टर तैयार होंगे, जिससे लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी।

कब से शुरू होगा प्रवेश बता दें कि यह फैसला मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) द्वारा अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस (UGMSR), 2023 के तहत किए गए मूल्यांकन के बाद लिया गया है। NMC से मंजूरी मिलने के बाद 2026-27 शैक्षणिक सत्र से GMC श्रीनगर में 50 अतिरिक्त MBBS सीटों पर प्रवेश शुरू किया जाएगा।

दो साल में दूसरी बार बढ़ीं MBBS सीटें बताते चलें कि GMC श्रीनगर में पिछले दो वर्षों के दौरान दूसरी बार MBBS सीटों में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले कॉलेज को 20 अतिरिक्त MBBS सीटों की मंजूरी मिली थी। अब 50 और सीटें बढ़ने के बाद प्रवेश क्षमता में और इजाफा हो गया है।