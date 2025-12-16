Hindustan Hindi News
Ghaziabad schools: गाजियाबाद में प्रदूषण का कहर, कल से हाइब्रिड मोड पर चलेंगे स्कूल और कोचिंग सेंटर

संक्षेप:

Ghaziabad schools: जिला विद्यालय निरीक्षक (गाजियाबाद) के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, गाजियाबाद के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान कल से हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प) पर शिफ्ट हो जाएंगे।

Dec 16, 2025 09:48 pm IST
Ghaziabad schools: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और गिरते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। गाजियाबाद में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने छात्रों की सेहत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक (गाजियाबाद) के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, गाजियाबाद के सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान कल से हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प) पर शिफ्ट हो जाएंगे।

जिला विद्यालय निरीक्षक (गाजियाबाद) के द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि ‘वर्तमान में हवा की क्वालिटी मे सुधार हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा जनपद में संचालित बेसिक शिक्षा परिषद एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के समस्त बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं एवं कोचिग सेन्टरों में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए 17 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक कक्षाओं का संचालन हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प) में किया जायेगा।’

किन कक्षाओं के लिए है हाइब्रिड मोड

यह आदेश क्लास प्री नर्सरी/नर्सरी से लेकर कक्षा 5वीं और कक्षा छठी से लेकर कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं के लिए है। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल फिजिकल मोड में ही खुले रहेंगे।

छात्रों की सेहत सर्वोपरि

पिछले कुछ दिनों से गाजियाबाद की हवा में 'जहर' घुल गया है, जिससे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। प्रदूषण के इस 'गंभीर' स्तर को देखते हुए अभिभावक और शिक्षक लगातार स्कूलों को बंद करने या ऑनलाइन मोड पर ले जाने की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने इसी खतरे को भांपते हुए कल से हाइब्रिड मोड लागू करने का फैसला लिया है, ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, उनकी पढ़ाई घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से जारी रह सके।

कोचिंग सेंटरों पर भी नियम लागू

यह आदेश केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है। शहर के तमाम कोचिंग सेंटरों को भी निर्देश दिया गया है कि वे कल से अपनी कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित करें। प्रशासन का मानना है कि इससे सड़कों पर आवाजाही कम होगी और छात्रों को घर से बाहर निकलने वाले जोखिम से बचाया जा सकेगा।

सख्ती से पालन करें

स्कूल संचालकों को स्पष्ट कर दिया गया है कि वे ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार रखें ताकि किसी भी बच्चे की शिक्षा बाधित न हो। आदेश में स्कूलों के प्रधानाचार्य और कोचिंग सेंटरों के संचालन को निर्देश दिया गया है कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन करें।

विशेषज्ञों ने भी सलाह दी है कि जब तक प्रदूषण का स्तर कम नहीं होता, बच्चे घर के अंदर ही रहें और बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करें। गाजियाबाद प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रदूषण कम होने पर ही सामान्य ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने पर विचार किया जाएगा।

