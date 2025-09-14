GGSIPU Admission 2025: इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा एडमिशन काउंसलिंग शुरू, जानिए पूरी प्रक्रिया

GGSIPU Admission 2025: गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट्स कोटा काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। यह प्रक्रिया Dwarka कैंपस में ऑफलाइन होगी और UG व PG प्रोग्राम्स में एडमिशन होंगे।

GGSIPU Admission 2025: दिल्ली स्थिति मशहूर गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (GGSIPU) ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में Dwarka कैंपस में आयोजित की जाएगी। इसमें स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) प्रोग्राम्स के लिए दाखिले होंगे।

वे उम्मीदवार, जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा के तहत आवेदन किया था, उन्हें काउंसलिंग शेड्यूल और सीट उपलब्धता की जानकारी यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइटों ipu.ac.in और ipu.admissions.nic.in पर देखने को मिल सकती है।

काउंसलिंग शेड्यूल और सीटें यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है जिसमें रिपोर्टिंग टाइम और कैटेगरीवार निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्पोर्ट्स कोटा के तहत विभिन्न कोर्सों में कितनी सीटें उपलब्ध हैं, इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है।

मेरिट लिस्ट का महत्व काउंसलिंग में हिस्सा लेने का मौका केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका नाम यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई स्पोर्ट्स कोटा मेरिट लिस्ट में शामिल है। यह लिस्ट उम्मीदवारों के आवेदन और स्पोर्ट्स ट्रायल्स/योग्यता के आधार पर तैयार की गई है।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। इसके लिए सभी को अपने ओरिजिनल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी साथ लानी होगी।

इसके अलावा, उम्मीदवारों को 96000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी लाना होगा, जिसे Registrar, Guru Gobind Singh Indraprastha University के नाम पर बनवाना होगा। यह राशि एडमिशन फीस का हिस्सा मानी जाएगी।