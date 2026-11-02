आईपीयू ने छात्रों को दिया अधूरी डिग्री पूरी करने का आखिरी मौका, 6 नवंबर तक करें आवेदन, जानें कौन कर सकता अप्लाई

इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि यह छात्रों को अपनी अधूरी डिग्री पूरी करने का आखिरी मौका है। इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे 6 नवंबर 2026 तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

अगर आप गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय यानी जीजीएसआईपीयू के छात्रों को लिए बड़ी खबर है। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU) ने उन छात्रों को एक और मौका दिया है, जो तय समय में अपनी डिग्री पूरी नहीं कर सके हैं। विश्वविद्यालय ने ऐसे ग्रेजुएशन (UG) और पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) छात्रों के लिए स्पेशल परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। इस परीक्षा में शामिल होकर छात्र अपने बचे हुए विषयों के पेपर दे सकते हैं और अपनी अधूरी डिग्री पूरी कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 नवंबर 2026 है। विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि यह छात्रों को दिया गया आखिरी मौका है।

किन छात्रों को मिलेगा आवेदन का मौका? विश्वविद्यालय के आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, यह मौका उन छात्रों के लिए है, जो तय समय में अपना कोर्स पूरा नहीं कर सके हैं और जून 2026 तक परीक्षा देने के सभी मौके भी गंवा चुके हैं। इसमें ऑड और ईवन, दोनों सेमेस्टर के छात्र शामिल हो सकते हैं। हालांकि, आवेदन के लिए छात्रों का कोर्स पूरा होना और परीक्षा के सभी निर्धारित अवसरों का इस्तेमाल कर लेना जरूरी है। यह विशेष परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। इच्छुक छात्र 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों का अपने कोर्स से जुड़ी सभी आवश्यक शर्तें पूरी करना जरूरी है। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को उन विषयों या पेपरों की सूची भी देनी होगी, जिनकी परीक्षा वे देना चाहते हैं। आवेदन फॉर्म पर संबंधित डीन, डायरेक्टर या प्रिंसिपल के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

कब होगी ऑड और ईवन सेमेस्टर की परीक्षा? विश्वविद्यालय की ओर से विशेष परीक्षा ऑड और ईवन, दोनों सेमेस्टर के लिए ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का संभावित कार्यक्रम इस प्रकार है-

ऑड सेमेस्टर: दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 तक।

ईवन सेमेस्टर: मई से जून 2027 तक।

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दें और जिन विषयों में शामिल होना चाहते हैं, उनकी जानकारी आवेदन फॉर्म में सही-सही भरें।

कितनी देनी होगी परीक्षा फीस? स्पेशल परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को 25000 रुपये कंटिन्यूएशन फीस के रूप में जमा करने होंगे। इसके अलावा, हर विषय या पेपर की परीक्षा के लिए 1200 रुपये अलग से देने होंगे। इस तरह छात्रों को 25000 रुपये की निर्धारित फीस के साथ अपने चुने हुए विषयों के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा।