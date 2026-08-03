Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जर्मनी का DAAD यंग एंबेसडर प्रोग्राम 2027: आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

इच्छुक उम्मीदवार DAAD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।

Germany DAAD Young Ambassador Program 2027 Applications Open Find Out Who Can Apply
क्या है यंग एंबेसडर प्रोग्राम?

जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस (DAAD) ने यंग एंबेसडर प्रोग्राम 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्यक्रम उन छात्रों के लिए है, जिन्होंने पहले जर्मनी में पढ़ाई की हो, शोध (रिसर्च) किया हो या किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लिया हो। ऐसे छात्र, जो जर्मनी में उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक अन्य विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने में रुचि रखते हैं, इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार DAAD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन फॉर्म भरने से पहले सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पात्रता जांच प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

DAAD यंग एंबेसडर प्रोग्राम क्या है?

DAAD यंग एंबेसडर प्रोग्राम का उद्देश्य ऐसे पूर्व छात्रों (Alumni) का एक नेटवर्क तैयार करना है, जो जर्मनी में पढ़ाई करने के अपने अनुभव भावी छात्रों के साथ साझा कर सकें। चयनित यंग एंबेसडर जर्मनी के विश्वविद्यालयों, छात्रवृत्ति के अवसरों, रिसर्च प्रोग्राम्स और उपलब्ध फंडिंग विकल्पों के बारे में छात्रों को जागरूक करेंगे। यह कार्यक्रम दो सेमेस्टर तक चलेगा और इसकी शुरुआत अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यशाला के साथ होगी।

ये भी पढ़ें:UGC जल्द शुरू करेगा NSPG और ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए आवेदन, पढ़ें डिटेल

चयनित यंग एंबेसडर क्या करेंगे?

ट्रेनिंग सेशन के दौरान प्रतिभागियों को जर्मनी की उच्च शिक्षा प्रणाली, रिसर्च इकोसिस्टम, DAAD द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायता से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इससे वे जर्मनी में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन कर सकेंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद यंग एंबेसडर विभिन्न शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में DAAD का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे जर्मनी में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों से संवाद करेंगे और अपने व्यक्तिगत शैक्षणिक अनुभव साझा कर उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

ये भी पढ़ें:MBBS छात्रों को मिलेगी 3 लाख की स्कॉलरशिप; जानें किसे मिलेगा फायदा

कौन कर सकता है आवेदन?

DAAD यंग एंबेसडर प्रोग्राम 2027 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी-

आवेदक भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या श्रीलंका का नागरिक होना चाहिए।

उम्मीदवार ने जर्मनी में पढ़ाई, शोध (रिसर्च) या किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लिया हो।

1 जनवरी 2027 तक आवेदक की आयु 32 वर्ष से कम होनी चाहिए।

उम्मीदवार नवंबर 2026 में आयोजित होने वाली यंग एंबेसडर ट्रेनिंग वर्कशॉप में भाग लेने के लिए तैयार हो।

जो छात्र वर्तमान में जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हैं, वे भी इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि

DAAD यंग एंबेसडर प्रोग्राम 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर 2026 तक खुली रहेगी। पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और अंतिम तिथि से पहले अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

ये भी पढ़ें:ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई का सुनहरा मौका! भारतीय छात्रों को मिल रही है स्कॉलरशिप
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

और पढ़ें
Scholarship
Hindi News के साथ करियर सेक्शन में पढ़ें लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।