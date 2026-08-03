जर्मनी का DAAD यंग एंबेसडर प्रोग्राम 2027: आवेदन शुरू, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

इच्छुक उम्मीदवार DAAD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।

जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस (DAAD) ने यंग एंबेसडर प्रोग्राम 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्यक्रम उन छात्रों के लिए है, जिन्होंने पहले जर्मनी में पढ़ाई की हो, शोध (रिसर्च) किया हो या किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लिया हो। ऐसे छात्र, जो जर्मनी में उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक अन्य विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने में रुचि रखते हैं, इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार DAAD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन फॉर्म भरने से पहले सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पात्रता जांच प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

DAAD यंग एंबेसडर प्रोग्राम क्या है? DAAD यंग एंबेसडर प्रोग्राम का उद्देश्य ऐसे पूर्व छात्रों (Alumni) का एक नेटवर्क तैयार करना है, जो जर्मनी में पढ़ाई करने के अपने अनुभव भावी छात्रों के साथ साझा कर सकें। चयनित यंग एंबेसडर जर्मनी के विश्वविद्यालयों, छात्रवृत्ति के अवसरों, रिसर्च प्रोग्राम्स और उपलब्ध फंडिंग विकल्पों के बारे में छात्रों को जागरूक करेंगे। यह कार्यक्रम दो सेमेस्टर तक चलेगा और इसकी शुरुआत अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यशाला के साथ होगी।

चयनित यंग एंबेसडर क्या करेंगे? ट्रेनिंग सेशन के दौरान प्रतिभागियों को जर्मनी की उच्च शिक्षा प्रणाली, रिसर्च इकोसिस्टम, DAAD द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायता से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इससे वे जर्मनी में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन कर सकेंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद यंग एंबेसडर विभिन्न शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में DAAD का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे जर्मनी में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों से संवाद करेंगे और अपने व्यक्तिगत शैक्षणिक अनुभव साझा कर उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

कौन कर सकता है आवेदन? DAAD यंग एंबेसडर प्रोग्राम 2027 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी-

आवेदक भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या श्रीलंका का नागरिक होना चाहिए।

उम्मीदवार ने जर्मनी में पढ़ाई, शोध (रिसर्च) या किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लिया हो।

1 जनवरी 2027 तक आवेदक की आयु 32 वर्ष से कम होनी चाहिए।

उम्मीदवार नवंबर 2026 में आयोजित होने वाली यंग एंबेसडर ट्रेनिंग वर्कशॉप में भाग लेने के लिए तैयार हो।

जो छात्र वर्तमान में जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हैं, वे भी इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।