विदेश में MBBS करने से पहले सावधान, डॉक्टरी डिग्री पर भारत में मान्यता का पेच; जानें पूरी बात
विदेश से एमबीबीएस करने के बाद अक्सर डॉक्टरों को भारत में पैक्टिस के लिए एफएमजीई नाम की परीक्षा पास करनी होती है। ऐसे में पेच कहां हैं, आइए जानते हैं।
विदेश से डॉक्टरी की पढ़ाई करके भारत में नाम कमाना कई परिवारों का सपना होता है। जॉर्जिया जैसे देश इस सपने के लिए सस्ते और आसान रास्ते की तरह दिखते हैं। लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी के हालिया जवाबों ने इस रास्ते पर घना कोहरा डाल दिया है। इस कोहरे का फायदा वे एजेंट उठा रहे हैं जिन्हें हर दाखिले पर मोटा कमीशन मिलता है। भारत में विदेश से मेडिकल डिग्री लेकर आने वालों को एफएमजीई नाम की परीक्षा पास करनी पड़ती है। इसके बिना यहां डॉक्टर बनकर काम करना मुमकिन नहीं है। दो भावी डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री ग्रीवांस पोर्टल पर एक सीधा सवाल पूछा। अगर वे जॉर्जिया से छह साल का एमबीबीएस पूरा कर लें तो क्या भारत में एफएमजीई दे पाएंगे?
पहला जवाब साफ था
24 सितंबर को एनएमसी ने अपने 2021 के नियमों का हवाला दिया। जवाब सीधा था। विदेशी डिग्री तभी मान्य होगी जब संबंधित देश की सरकार कोर्स के बाद स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दे। यानी लाइसेंस नहीं तो परीक्षा नहीं।
दूसरे जवाब ने सबको चौंकाया
13 अक्टूबर को एक और उम्मीदवार ने वही सवाल पूछा। इस बार जवाब बदला हुआ था। एनएमसी ने कहा कि स्वतंत्र लाइसेंसिंग से जुड़े नियमों की जांच एक सक्षम प्राधिकारी और एक विशेषज्ञ समिति कर रही है। न हां, न ना। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एनएमसी के सचिव राघव लैंगर से सफाई मांगी। कोई जवाब नहीं आया। तीसरे छात्र ने पूछा कि दोनों में से कौन सा जवाब सही है। उसे फिर वही 2021 के नियमों वाला पुराना पन्ना थमा दिया गया।
एजेंटों की चांदी
दिल्ली हाई कोर्ट के वकील सचिन जैन मेडिकल मामलों के जानकार हैं। उनका कहना है कि भारी कमीशन खाने वाले एजेंट दूसरा जवाब दिखाकर बच्चों और माता-पिता को बहका रहे हैं। वे कहते हैं कि लाइसेंस की शर्त जल्द हट जाएगी या कोई जुगाड़ निकल आएगा। जैन चेतावनी देते हैं कि यह भरोसा हजारों जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। वजह साफ है। एनएमसी खुद कानून नहीं बदल सकता। वह सिर्फ सरकार को सिफारिश भेज सकता है।
जॉर्जिया की तरफ से भी धुंध
उलझन सिर्फ भारत में नहीं है। जॉर्जिया के नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशनल क्वालिटी एन्हांसमेंट यानी एनसीईक्यूई ने अपने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों की सूची जारी की है। एक तरफ वह कहता है कि जॉर्जिया विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एनएमसी की सभी शर्तें पूरी करता है। दूसरी तरफ उसका नियम कहता है कि ग्रेजुएट बिना अतिरिक्त परीक्षा के जूनियर डॉक्टर बनकर काम कर सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यही बात भारत के नियमों से मेल नहीं खाती।
सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय कुमार सिंह इसे भारतीय छात्रों को धोखे में रखना बताते हैं। उनके मुताबिक एनएमसी के नियम बिल्कुल साफ हैं। जिस देश में पढ़ाई की है वहां स्वतंत्र प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलना ही चाहिए। तभी भारत में एफएमजीई का दरवाजा खुलेगा।
डिग्री और लाइसेंस में फर्क
इस बीच जॉर्जिया के अधिकारियों की ओर से भी सफाई आई है। उनका कहना है कि जॉर्जिया की एमडी डिग्री पूरी बुनियादी मेडिकल योग्यता है और एमबीबीएस के बराबर मानी जाती है। मगर भारत में असली सवाल डिग्री के नाम का है ही नहीं। सवाल यह है कि वहां से निकलते ही स्वतंत्र प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलता है या नहीं।
अब क्या मांग उठ रही है
वकील और विशेषज्ञ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएमसी से गुहार लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द उन देशों और विदेशी यूनिवर्सिटीज की साफ सूची जारी करे जो एफएमजीई की शर्तों पर खरी उतरती हैं। इससे छात्र फ्रॉड से बचेंगे। उनका कीमती समय और पैसा भी बचेगा।
छात्रों और अभिभावकों के लिए सीख
किसी एजेंट की जुबानी बात पर दाखिला न लें। एनएमसी के नियम खुद पढ़ें। संबंधित देश के लाइसेंसिंग सिस्टम की जानकारी वहां की आधिकारिक वेबसाइट से लें। जो भी वादा हो उसे लिखित में मांगें। एक गलत फैसला छह साल और लाखों रुपये निगल सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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