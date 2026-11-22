प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल नॉलेज से खूब सवाल पूछे जाते हैं। कुछ सवाल टेक्नोलॉजी की दुनिया से भी पूछे जाते हैं। इन्हीं में से एक सवाल यूएसबी केबल और पेन ड्राइव से जुड़ा है। डिजिटल दौर में यूएसबी केबल और पेन ड्राइव का इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल नॉलेज से खूब सवाल पूछे जाते हैं। कुछ सवाल टेक्नोलॉजी की दुनिया से भी पूछे जाते हैं। इन्हीं में से एक सवाल यूएसबी केबल और पेन ड्राइव से जुड़ा है। डिजिटल दौर में यूएसबी केबल और पेन ड्राइव का इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है। लेकिन क्या आपने कभी यूएसबी केबल या पेन ड्राइव को ध्यान से देखा है? इनके USB-A कनेक्टर पर दो छोटे छेद दिखाई देते हैं। ये छेद चौकोर होते हैं। ज्यादातर लोग इन छेदों को केवल डिजाइन का हिस्सा मानते हैं, लेकिन असल में इनका एक खास काम होता है। वहीं, दूसरी ओर नए यूएसबी टाइप-C कनेक्टर में ऐसे छेद दिखाई नहीं देते, फिर भी वे पोर्ट में मजबूती से जुड़े रहते हैं। इसके पीछे एक खास तकनीक काम करती है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर USB-A में ये छेद क्यों दिए जाते हैं और Type-C में इनके बिना केबल कैसे अपनी जगह पर टिकी रहती है? आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं।

क्या है यूएसबी सबसे पहले जानते हैं कि यूएसबी क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका इजात 1990 के दशक के आखिरी वर्षों में हुआ था। इसे इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और कॉम्पैक समेत सात बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के समूह ने मिलकर बनाया था। इसके बाद यूएसबीकनेक्टर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए। मोबाइल चार्ज करने से लेकर कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने तक, इनका इस्तेमाल लगभग हर जगह होता है। हालांकि, यूएसबी -A कनेक्टर पर बने दो छोटे छेदों का असली काम क्या है, इसके बारे में आज भी बहुत कम लोगों को पता है।

यूएसबी के दो छोटे छेद कैसे करते हैं काम? अगर आप किसी यूएसबी पोर्ट के अंदर ध्यान से देखेंगे, तो तो पाएंगे कि उसमें दो छोटे स्प्रिंग वाले क्लिप दिखाई देंगे। जब आप यूएसबीकेबल या पेन ड्राइव को पोर्ट में लगाते हैं, तो ये क्लिप कनेक्टर पर बने दोनों चौकोर छेदों में फिट हो जाते हैं। इस तरह दोनों मिलकर एक लॉकिंग मैकेनिज्म बनाते हैं, जो यूएसबी कनेक्टर को अपनी जगह पर मजबूती से पकड़े रखता है।

इसकी वजह से डेटा ट्रांसफर या चार्जिंग के दौरान यूएसबी केबल या पेन ड्राइव आसानी से बाहर नहीं निकलती। कई बार यूएसबी कनेक्टर लगाते समय हल्की क्लिक की आवाज भी सुनाई देती है। इसकी वजह स्प्रिंग वाले मेटल क्लिप का अपनी जगह पर फिट होना है। इन क्लिप को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यूएसबी कनेक्टर को हजारों बार लगाने और निकालने के बाद भी उसकी पकड़ बनी रहे। लेकिन समय-समय पर टेक्नोलॉजी में बड़े-बड़े बदलाव होते रहे हैं। टाइप-ए कनेक्टर की जगह धीरे-धीरे टाइप-सी ने लिया। जिसका इस्तेमाल आज सबसे ज्यादा हो रहा है। चलिए अब उसकी लॉकिंग मैकेनिज्म को समझते हैं।

यूएसबी Type-C में क्यों नहीं होते ये दो छेद? यूएसबी टाइप-C केबल की बात करें, तो इसमें कोई भी छेद नहीं दिखाई देते हैं। इसके बावजूद ये केबल अपने पोर्ट में मजबूती से लगी रहती हैं। इसकी वजह है इनका अलग लॉकिंग मैकेनिज्म। एक Type-C पोर्ट के अंदर स्प्रिंग वाले छोटे टैब लगे होते हैं, जो केबल के अंदरूनी खांचों में जाकर बैठ जाते हैं। USB Type-C की एक और बड़ी खासियत इसका रिवर्सिबल डिजाइन है। पुराने USB कनेक्टर को एक खास दिशा में ही पोर्ट में लगाया जा सकता था, लेकिन Type-C केबल को किसी भी तरफ से लगाना संभव है। इससे इसका इस्तेमाल काफी आसान हो जाता है। इस वजह से टाइप-C केबल में बाहर छेद बनाने की जरूरत खत्म हो गई और इस केबल को पोर्ट में सीधा और उल्टा लगाया जा सकता है।

कैसे फेमस हुआ यूएसबी Type-C? यूएसबीType-C ने कई पुराने कनेक्टर की जगह ले ली है। आज इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बड़े पैमाने पर हो रहा है। बता दें कि साल 2022 में यूरोपीय संघ के नियम और 2023 में आईफोन 15 में यूएसबी-सी आने के बाद से अब Type-C पोर्ट स्टैंडर्ड बन चुका है। हालांकि, USB Type-C की लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद पुराने USB-A कनेक्टर पूरी तरह गायब नहीं हुए हैं। आज भी इनका इस्तेमाल ऑफिस, कंप्यूटर और कई इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज में किया जाता है।