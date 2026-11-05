हार के आगे ही जीत है! 10 परीक्षाओं में फेल होने के बाद इशिता भाटिया बनीं IPS, यूपीएससी में हासिल की 817वीं रैंक
NIT हमीरपुर से BTech करने वाली इशिता भाटिया 10 प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल हुईं। लेकिन हार न मानकर उन्होंने पहले 2020 में IFS और फिर UPSC 2023 में 817वीं रैंक लाकर IPS बनने का सपना सच किया।
सफलता का रास्ता अक्सर असफलताओं की गलियों से होकर ही गुजरता है। अगर आपके मन में अपने लक्ष्य को पाने की जिद और जुनून हो, तो रास्ते में आने वाला कोई भी रोड़ा आपको डिगा नहीं सकता। इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरी हैं 2024 बैच की भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी इशिता भाटिया।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की रहने वाली और 17 अगस्त 1997 को जन्मी इशिता भाटिया जेनरेशन जेड (Gen Z) की उन महिला अफसरों में शामिल हैं, जिन्होंने एक-दो नहीं बल्कि 10 प्रतियोगी परीक्षाओं में मिली लगातार असफलता के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार अपने अटूट विश्वास के बल पर उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2023 में ऑल इंडिया 817वीं रैंक हासिल कर खाकी वर्दी पहनने का सपना पूरा किया।
स्कूली दिनों में देखा अफसर बनने का सपना
इशिता भाटिया की शुरुआती स्कूली शिक्षा दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल से हुई। वहां उनके साथ कई वरिष्ठ आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ते थे। अधिकारियों के परिवारों को मिलने वाला सामाजिक सम्मान और प्रशासनिक स्तर पर जमीनी सेवा करने का अवसर देखकर इशिता के मन में भी देश सेवा का जज्बा पैदा हुआ।
इसके बाद उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और NIT हमीरपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री हासिल की। साल 2019 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वे सिविल सेवा की तैयारी में जुट गईं।
10 परीक्षाओं में नाकामी, फिर मिली दो बड़ी सफलताएं
तैयारी का शुरुआती दौर इशिता के लिए बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा। साल 2019 से 2021 के बीच वे एक के बाद एक लगातार 10 परीक्षाओं में फेल हुईं, जिनमें UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (2019 और 2020), RBI ग्रेड-बी (2020), UPSC CAPF (2020), CDS (2020), ECGC PO (2021), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB 2021), AAI ATC (2021), हिमाचल प्रदेश PSC प्रीलिम्स (2021) और CAT (2021) शामिल थे।
लेकिन इस कठिन समय में भी इशिता ने न तो पछतावा किया और न ही खुद पर से भरोसा खोया। उनकी मेहनत रंग लाई और वर्ष 2020 में उन्होंने UPSC द्वारा आयोजित भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा में 104वीं रैंक हासिल की। IFS अधिकारी बनने के बाद भी उनका लक्ष्य स्पष्ट था। उन्होंने नौकरी के साथ UPSC CSE का तीसरा प्रयास दिया और 2024 में आधिकारिक रूप से आईपीएस अधिकारी के रूप में जॉइनिंग ली।
IFS अधिकारी से विवाह और MP कैडर
इशिता भाटिया ने 2021 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IFS अधिकारी हिमांशू त्यागी से विवाह किया है। विवाह के आधार पर उनका कैडर उत्तराखंड से मध्य प्रदेश में ट्रांसफर हो गया है।
अपनी सफलता की कहानी साझा करते हुए इशिता युवाओं को संदेश देती हैं कि असफलताओं से डरने के बजाय रेस में बने रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और प्रयास बंद नहीं करते, तो एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
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