Goa Board HSSC Result 2026: गोवा बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज gbshse.in पर होगा जारी, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट
Goa Board 12th Result 2026: गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (GBSHSE) आज शाम 5 बजे gbshse.in व results.gbshsegoa.net पर कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा।
Goa HSSC Result 2026: गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GBSHSE) आज यानी 21 मार्च 2026 को कक्षा 12वीं (HSSC) का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। परीक्षा में शामिल हुए हजारों छात्रों का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोर्ड के अध्यक्ष आज शाम 5 बजे पोरवोरिम स्थित बोर्ड मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नतीजों की आधिकारिक घोषणा करेंगे। गोवा HSSC रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gbshse.in और results.gbshsegoa.net पर जाकर अपना डिजिटल स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकेंगे। गोवा बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 की जांच के लिए स्टूडेंट को सीट नंबर, स्कूल इंडेक्स और रजिस्टर्ड आईडी का इस्तेमाल करना होगा।
परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां
इस साल गोवा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 10 फरवरी से 27 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। जनरल स्ट्रीम (आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस) की परीक्षाएं 10 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित की गई थीं। वोकेशनल स्ट्रीम की परीक्षाएं 11 फरवरी से 23 फरवरी तक आयोजित की गई थीं। प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी 2026 में संपन्न हुई थीं। इस वर्ष कुल 17,283 छात्र परीक्षा में बैठे थे, जिनमें 9,080 लड़कियां और 8,203 लड़के शामिल हैं।
Goa HSSC Result 2026: गोवा बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
जैसे ही शाम 5 बजे लिंक एक्टिव होगा, छात्र इन स्टेप्स को फॉलो कर अपना बोर्ड रिजल्ट देख सकते हैं:
- गोवा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट gbshse.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Goa Board HSSC Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपना सीट नंबर, स्कूल इंडेक्स नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
4. डिटेल्स भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले लें।
Goa HSSC Result 2026: मार्कशीट और अन्य विकल्प
छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि ऑनलाइन उपलब्ध स्कोरकार्ड प्रोविजनल होगा। ओरिजनल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूलों के माध्यम से बाद में वितरित किए जाएंगे। बोर्ड के अनुसार, स्कूलों को 25 मार्च 2026 से अपने लॉगिन पोर्टल के माध्यम से 'कंसोलिडेटेड रिजल्ट शीट' मिलनी शुरू हो जाएगी।
वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने की स्थिति में छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर GOA12<स्पेस>SEAT NUMBER टाइप करें और इसे 56263 पर भेज दें।
पासिंग क्राइटेरिया और ग्रेडिंग सिस्टम
गोवा बोर्ड में सफल होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। बोर्ड ने इस बार भी 7-पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम अपनाया है, जिसमें 90% से अधिक अंक पाने वालों को 'A' ग्रेड दिया जाएगा। पिछले साल यानी 2025 में कुल पास प्रतिशत 90.64% रहा था, जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी थी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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