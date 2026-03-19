GATE 2026 Result: गेट 2026 रिजल्ट आज होगा जारी, gate2026.iitg.ac.in पर ऐसे चेक कर सकेंगे स्कोरकार्ड?
GATE 2026 Result, gate2026.iitg.ac.in: आईआईटी गुवाहाटी आज GATE 2026 के रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
GATE 2026 Result: देश के लाखों इंजीनियरिंग और साइंस के छात्रों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी आज GATE 2026 (ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) के रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
इस वर्ष गेट परीक्षा का आयोजन फरवरी महीने के विभिन्न चरणों में किया गया था। आईआईटी गुवाहाटी ने पहले ही रिस्पॉन्स शीट और फाइनल आंसर की जारी कर दी है, जिसके बाद से ही छात्र अपने अंतिम अंकों और रैंक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, गेट 2026 रिजल्ट की घोषणा 19 मार्च को की जाएगी।
GATE 2026 स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
जैसे ही रिजल्ट का लिंक एक्टिव होगा, उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकेंगे:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'GATE 2026 Result' या 'Login' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब आपके सामने GOAPS का पोर्टल खुलेगा।
4. अपनी एनरोलमेंट आईडी/ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दर्ज करें।
5. दिए गए कैप्चा कोड को भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
6. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे भविष्य के लिए सेव करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
गेट 2026 रिजल्ट के बाद क्या होंगे विकल्प?
GATE परीक्षा पास करने के बाद छात्रों के पास करियर के कई शानदार विकल्प खुल जाते हैं।
उच्च शिक्षा: सफल छात्र देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT, NIT और IISc में एम.टेक (M.Tech) या पीएचडी (PhD) कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं।
सरकारी नौकरी (PSU): भारत की प्रमुख सरकारी कंपनियां जैसे ONGC, IOCL, GAIL, और BHEL गेट स्कोर के आधार पर ही इंजीनियरों की सीधी भर्ती करती हैं।
फेलोशिप: रिसर्च में रुचि रखने वाले छात्रों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के अवसर भी मिलते हैं।
स्कोरकार्ड की वैधता और कट-ऑफ
आईआईटी गुवाहाटी आज परिणामों के साथ-साथ हर विषय (पेपर) के लिए अलग-अलग 'कट-ऑफ' अंक भी जारी करने वाला है। केवल वही छात्र क्वालीफाई माने जाएंगे जिनके अंक अपनी श्रेणी के अनुसार कट-ऑफ से अधिक होंगे। ध्यान रहे कि गेट का स्कोरकार्ड रिजल्ट की तारीख से तीन साल तक वैलिड रहता है, जिसका उपयोग छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं।
इस बार पेपर का स्तर मध्यम से कठिन था, इसलिए कट-ऑफ में पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट धीमी हो सकती है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य बनाए रखें और समय-समय पर पोर्टल चेक करते रहें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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