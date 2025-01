GATE exam 2025: 1 फरवरी को एग्जाम, जानें एग्जाम डे की गाइडलाइंस

ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2025 1 फरवरी से शुरू होगा। यह एग्जाम 2,15, 16 2025 तक जारी रहेगा। इस साल आईआईटी रुड़की एग्जाम आयोजित कराएगा। एग्जाम दो शिफ्टों में सुबह (9:30 am to 12:30 pm) और दोपहर को (2:30 pm to 5:30 pm) तक आयोजित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट GOAPS पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।