गेट 2027 परीक्षा फॉर्म में गलती सुधारने का मौका, 14 नवंबर तक करें ऑनलाइन बदलाव
IIT मद्रास ने GATE 2027 परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। उम्मीदवार 14 नवंबर 2026 तक GOAPS पोर्टल पर जाकर जरूरी बदलावों के लिए ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं।
देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे IITs और NITs से M.Tech करने या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में शानदार सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास ने GATE 2027 परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है।
जिन उम्मीदवारों ने गेट 2027 परीक्षा के लिए पहले ही सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया था और उनके फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, परीक्षा शहर या पेपर कोड में कोई गलती हो गई थी, वे अब इसे ठीक कर सकते हैं। IIT मद्रास द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह करेक्शन विंडो 10 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक ही एक्टिव रहेगी।
किन-किन जानकारियों में कर सकते हैं सुधार?
आईआईटी मद्रास के मुताबिक, उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन आवेदन डेटा में कुछ सीमित और निर्धारित बदलावों के लिए ही अनुरोध कर सकते हैं।
व्यक्तिगत जानकारी: उम्मीदवार अपने नाम और जन्मतिथि (DoB) में सुधार के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।
श्रेणी एवं स्थिति: अपनी जाति श्रेणी (कैटेगरी), SC/ST से जुड़ी जानकारी, PwD स्टेटस और राष्ट्रीयता में सुधार किया जा सकता है।
परीक्षा से जुड़ी जानकारी: परीक्षा के लिए चुने गए शहर (एग्जाम सिटी) और चुने गए GATE पेपर/सब्जेक्ट में भी बदलाव संभव है।
यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि यह सुविधा नए रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, बल्कि केवल पहले से रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म में हुई गलतियों को सुधारने के लिए प्रदान की गई है।
करेक्शन फीस
आवेदन फॉर्म में बदलाव करने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
सामान्य बदलाव शुल्क: प्रत्येक पेपर में बदलाव के लिए उम्मीदवारों को 500 रुपये का शुल्क देना होगा।
विशेष बदलाव (श्रेणी/लिंग परिवर्तन): यदि कोई उम्मीदवार अपनी श्रेणी या जेंडर में ऐसा बदलाव करता है जिससे पहली मिली शुल्क छूट समाप्त हो जाती है, तो उसे 1,500 रुपये का भुगतान करना होगा।
केवल फीस जमा कर देना ही बदलाव की गारंटी नहीं होगी। आपके द्वारा अपलोड किए गए नए डॉक्यूमेंट्स की जांच संबंधित जोनल ऑफिस द्वारा की जाएगी। जोनल अधिकारियों की अंतिम मंजूरी के बाद ही आवेदन में सुधार माना जाएगा।
स्टेप-बाय-स्टेप: फॉर्म में कैसे करें करेक्शन?
- सबसे पहले GATE 2027 की आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर उपलब्ध "GOAPS Candidate Login Portal" के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी एनरोलमेंट आईडी/ईमेल और पासवर्ड दर्ज करके अकाउंट में लॉगिन करें।
4. डैशबोर्ड पर "Application Data Correction" विकल्प का चयन करें।
5. जिस डिटेल्स को सुधारना चाहते हैं उसे चुनें, जरूरी नया डॉक्यूमेंट अपलोड करें और ऑनलाइन करेक्शन फीस का भुगतान करें।
6. फॉर्म सबमिट करने के बाद अपडेटेड एप्लीकेशन कन्फर्मेशन की रसीद डाउनलोड कर प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
परीक्षा शेड्यूल और रिजल्ट की तारीखें
ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2027) की परीक्षाएं 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 को विभिन्न शिफ्टों में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद इसका रिजल्ट 19 मार्च 2027 को आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी बिना किसी देरी के 14 नवंबर की अंतिम तिथि से पहले अपने फॉर्म की गलतियों को सुधार कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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