GATE 2027 परीक्षा की आ गई तारीख, 5 साल बाद जुड़ा नया पेपर; जानिए पूरी डिटेल
आईआईटी मद्रास ने गेट 2027 का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें 5 साल बाद रोबोटिक्स पेपर को भी जोड़ा गया है।
अगर आप भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और देश के टॉप संस्थानों (जैसे IIT या NIT) से मास्टर डिग्री करने या किसी शानदार पीएसयू (PSU) में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास ने गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2027) का ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बार इम्तिहान में कुछ ऐसे बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं, जो हर स्टूडेंट को जानना जरूरी है। पूरे पांच साल बाद गेट के सिलेबस में बदलाव हुआ है, एक बिल्कुल नया 'रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन' का पेपर जोड़ा गया है और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए डिजिलॉकर व चेहरे की पहचान जैसी सख्त तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं।
फरवरी में 6 दिनों तक चलेगा इम्तिहान
आईआईटी मद्रास की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, गेट 2027 की परीक्षा अगले साल फरवरी महीने में कुल 6 दिन चलेगी। इसके लिए 6, 7, 13, 14, 20 और 21 फरवरी 2027 की तारीखें तय की गई हैं। हर बार की तरह, यह परीक्षा दो शिफ्ट में होगी यानी सुबह और दोपहर के सत्र में। आपको बता दें कि आईआईटी मद्रास इस बार शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड-गेट (NCB-GATE) की ओर से इस महा-परीक्षा का आयोजन कर रहा है। गेट परीक्षा की शुरुआत 1983 में हुई थी और इस साल यह अपना 45वां संस्करण पूरा कर रही है। आज के वक्त में यह देश की सबसे बड़ी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं में से एक है, जिसमें हर साल करीब 10 लाख कैंडिडेट्स अपनी किस्मत और काबिलियत आजमाते हैं।
अगस्त के बीच से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन
जो भी छात्र इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की खिड़की अगस्त 2026 के मध्य में खुलने की उम्मीद है। कैंडिडेट्स गेट 2027 के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म भर सकेंगे। लेकिन इस बार फॉर्म भरने के तरीके में एक बड़ा तकनीकी बदलाव हुआ है। आईआईटी मद्रास ने फैसला लिया है कि अब सभी एप्लिकेशन सीधे डिजिलॉकर और फेशियल रिकग्निशन यानी चेहरे की पहचान से लिंक किए जाएंगे। इसका सीधा फायदा यह होगा कि परीक्षा केंद्रों पर एंट्री के वक्त पहचान पक्की करने में कोई देरी नहीं होगी और किसी भी तरह की धांधली या 'प्रॉक्सी कैंडिडेट' के बैठने की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा फुलप्रूफ होगा।
5 साल बाद सिलेबस में बड़ा फेरबदल
गेट 2027 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सभी टेस्ट पेपर्स के सिलेबस में पूरे 5 साल बाद बदलाव किया गया है। इसका सीधा असर आपकी तैयारी की रणनीति पर पड़ेगा। आईआईटी मद्रास ने साफ किया है कि कुछ नए और मौजूदा वक्त के हिसाब से जरूरी टॉपिक्स को सिलेबस में जोड़ा गया है, जबकि कुछ पुराने और गैर-जरूरी टॉपिक्स को हटा दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों को अपनी किताबों और नोट्स को नए सिलेबस के हिसाब से अपडेट करना होगा।
आजकल हर तरफ एआई, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन का बोलबाला है। इंडस्ट्री की इस नई डिमांड को देखते हुए गेट 2027 में एक बिल्कुल नया पेपर 'रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन' (RA) शामिल किया गया है। यह फैसला बताता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और इंजीनियरिंग की पढ़ाई किस तरह से भविष्य की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल रही है। इसके अलावा एक और खास बदलाव यह है कि 'टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस' (TF) पेपर को अब इंजीनियरिंग साइंसेज (XE) के तहत एक सेक्शनल पेपर बना दिया गया है। इन तमाम बदलावों के बावजूद, छात्रों के पास अभी भी कुल 30 टेस्ट पेपर्स का विकल्प मौजूद रहेगा, जिनमें से वे तय किए गए कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक या दो पेपर चुन सकते हैं।
कौन कर सकता है अप्लाई?
पात्रता या एलिजिबिलिटी के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में बैचलर डिग्री कर चुके या अपने अंतिम वर्ष (फाइनल ईयर) की पढ़ाई कर रहे छात्र गेट 2027 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस इम्तिहान के लिए उम्र की कोई अधिकतम या न्यूनतम सीमा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि बीटेक के तीसरे साल के छात्र भी यह परीक्षा दे सकते हैं। इससे उन्हें ग्रेजुएशन पूरी होने से पहले ही एक अच्छा गेट स्कोर हासिल करने का शानदार मौका मिलता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव