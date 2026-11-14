GATE 2027 के फॉर्म में सुधार का आज आखिरी मौका, फौरन कर लें करेक्शन, जानें कब होगी परीक्षा

अगर आपने गेट 2027 के लिए आवेदन किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल, गेट 2027 के फॉर्म में गलती सुधारने की आखिरी तारीख आज यानी 14 नवंबर है।

अगर आपने गेट 2027 के लिए आवेदन किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल, गेट 2027 के फॉर्म में गलती सुधारने की आखिरी तारीख आज यानी 14 नवंबर है। लिहाजा, जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपने फॉर्म में हुई गलतियों को नहीं सुधारा है, वो फौरन ऑफिशियल वेबसाइट https://gate2027.iitm.ac.in/ पर जाकर सुधार लें। क्योंकि करेक्शन विंडो आज तक खुली रहेगी। बता दें कि इस बार गेट 2027 का आयोजन इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास करा रहा है। आईआईआटी मद्रास ने करेक्शन विंडो 10 नवंबर को ही ओपन कर दी थी।

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किन-किन जानकारियों में कर सकते हैं सुधार? आईआईटी मद्रास के मुताबिक, उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन आवेदन डेटा में कुछ ही बदलावों के लिए ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

व्यक्तिगत जानकारी: उम्मीदवार अपने नाम और जन्मतिथि (DoB) में सुधार के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।

श्रेणी एवं स्थिति: अपनी जाति श्रेणी (कैटेगरी), SC/ST से जुड़ी जानकारी, PwD स्टेटस और राष्ट्रीयता में सुधार किया जा सकता है।

परीक्षा से जुड़ी जानकारी: परीक्षा के लिए चुने गए शहर (एग्जाम सिटी) और चुने गए GATE पेपर/सब्जेक्ट में भी बदलाव संभव है।

यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि यह सुविधा नए रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, बल्कि केवल पहले से रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म में हुई गलतियों को सुधारने के लिए प्रदान की गई है

करेक्शन फीस आवेदन फॉर्म में बदलाव करने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

सामान्य बदलाव शुल्क: प्रत्येक पेपर में बदलाव के लिए उम्मीदवारों को 500 रुपये का शुल्क देना होगा।

विशेष बदलाव (श्रेणी/लिंग परिवर्तन): यदि कोई उम्मीदवार अपनी श्रेणी या जेंडर में ऐसा बदलाव करता है जिससे पहली मिली शुल्क छूट समाप्त हो जाती है, तो उसे 1,500 रुपये का भुगतान करना होगा।

केवल फीस जमा कर देना ही बदलाव की गारंटी नहीं होगी। आपके द्वारा अपलोड किए गए नए डॉक्यूमेंट्स की जांच संबंधित जोनल ऑफिस द्वारा की जाएगी। जोनल अधिकारियों की अंतिम मंजूरी के बाद ही आवेदन में सुधार माना जाएगा।

फॉर्म में कैसे करें करेक्शन? सबसे पहले GATE 2027 की आधिकारिक वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर उपलब्ध "GOAPS Candidate Login Portal" के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपनी एनरोलमेंट आईडी/ईमेल और पासवर्ड दर्ज करके अकाउंट में लॉगिन करें।

4. डैशबोर्ड पर "Application Data Correction" विकल्प का चयन करें।

5. जिस डिटेल्स को सुधारना चाहते हैं उसे चुनें, जरूरी नया डॉक्यूमेंट अपलोड करें और ऑनलाइन करेक्शन फीस का भुगतान करें।

6. फॉर्म सबमिट करने के बाद अपडेटेड एप्लीकेशन कन्फर्मेशन की रसीद डाउनलोड कर प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।