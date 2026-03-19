GATE 2026 Result OUT: गेट 2026 रिजल्ट जारी, gate2026.iitg.ac.in पर ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड
GATE 2026 Result: आईआईटी गुवाहाटी ने आधिकारिक तौर पर गेट 2026 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अब अपना स्कोरकार्ड और रैंक आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर देख सकते हैं।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी ने आधिकारिक तौर पर गेट 2026 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अब अपना स्कोरकार्ड और रैंक आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक, GATE 2026 (ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) के उम्मीदवारों का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है।
गेट 2026 स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया
आईआईटी गुवाहाटी ने छात्रों की सुविधा के लिए परिणाम देखने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और सरल रखा है। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:
- सबसे पहले GATE 2026 की आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिखाई दे रहे 'GATE 2026 Result' या 'Login' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब आपको GOAPS पोर्टल पर अपनी 'एनरोलमेंट आईडी' या ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
4. कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
5. आपका व्यक्तिगत स्कोरकार्ड और क्वालीफाइंग स्टेटस स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
6. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें और डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें।
GATE 2026 रिजल्ट के बाद करियर के खुलेंगे नए द्वार
GATE परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा नहीं है, बल्कि यह इंजीनियरों के लिए सफलता की कुंजी मानी जाती है। सफल उम्मीदवार अब देश के टॉप संस्थानों जैसे IITs, NITs और IISc में एम.टेक (M.Tech) या पीएचडी (PhD) के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, भारत सरकार की प्रमुख नवरत्न और महारत्न कंपनियां (PSUs) जैसे GAIL, BHEL, IOCL और ONGC गेट स्कोर के आधार पर सीधे ऑफिसर ग्रेड के पदों पर भर्ती करती हैं।
स्कोरकार्ड की वैधता और महत्व
ध्यान रहे कि GATE 2026 का स्कोरकार्ड रिजल्ट घोषित होने की तारीख से अगले तीन वर्षों तक वैलिड रहेगा। छात्र इस अवधि के दौरान कभी भी उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने स्पष्ट किया है कि केवल वही छात्र स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे जिन्होंने न्यूनतम क्वालीफाइंग अंक प्राप्त किए हैं।
भारी ट्रैफिक से घबराएं नहीं
रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक काफी बढ़ गया है, जिसके कारण कुछ छात्रों को पोर्टल लोड होने में समस्या आ सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करने पर रिजल्ट आसानी से देखा जा सकेगा। बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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