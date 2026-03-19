Gate 2026 Result: GATE 2026 रिजल्ट के बाद M.Tech की रेस में IIT मद्रास और दिल्ली बने पहली पसंद, देखें यहां लिस्ट
Gate 2026 Result Download: गेट 2026 रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। हमने उन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों की लिस्ट तैयार की है जहां गेट 2026 के स्कोर के आधार पर एम.टेक (M.Tech) में दाखिला लिया जा सकता है।
Gate 2026 Result OUT: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी द्वारा आयोजित GATE 2026 रिजल्ट जारी होने के साथ ही देश भर के लाखों सफल उम्मीदवारों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल 'एडमिशन' का है। एक अच्छा गेट स्कोर केवल पीएसयू (PSU) की नौकरी ही नहीं, बल्कि देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों से एम.टेक (M.Tech) करने का सुनहरा अवसर भी प्रदान करता है। शैक्षणिक रैंकिंग के आधार पर, हमने उन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों की लिस्ट तैयार की है जहां गेट 2026 के स्कोर के आधार पर दाखिला लिया जा सकता है।
IIT मद्रास और दिल्ली: रिसर्च और प्लेसमेंट में अव्वल
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास अपनी बादशाहत बरकरार रखे हुए है। रिसर्च और इनोवेशन के मामले में यह संस्थान गेट टॉपर्स की पहली पसंद बना हुआ है। इसके ठीक बाद IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे का नाम आता है। इन संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए आमतौर पर बहुत उच्च गेट स्कोर की आवश्यकता होती है। यहां के एम.टेक कोर्सेज को इंडस्ट्री की आधुनिक जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है।
टॉप 10 इंस्टीट्यूट का दबदबा
एम.टेक के लिए टॉप 10 इंस्टीट्यूट की लिस्ट में आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की और आईआईटी खड़गपुर जैसे नाम शामिल हैं। इन कॉलेजों की विशेषता यह है कि यहां छात्रों को न केवल विश्वस्तरीय लैबोरेट्री मिलती हैं, बल्कि प्रति माह 12,400 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलता है।
आईआईटी मद्रास
आईआईटी दिल्ली
आईआईटी बॉम्बे
आईआईटी कानपुर
आईआईटी खड़गपुर
आईआईटी रुड़की
आईआईटी हैदराबाद
आईआईटी गुवाहाटी
एनआईटी तिरुचिरापल्ली
आईआईटी बीएचयू
यदि आपका गेट स्कोर आईआईटी की कट-ऑफ से थोड़ा कम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) भी शानदार अवसर प्रदान करते हैं। NIT तिरुचिरापल्ली और NIT सुरथकल जैसे संस्थान कई पुरानी आईआईटी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इनके अलावा, IIIT हैदराबाद और IIIT बैंगलोर डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए छात्रों के बीच काफी पॉपुलर हैं।
एडमिशन प्रक्रिया: COAP और CCMT की भूमिका
रिजल्ट आने के बाद छात्रों को दो मुख्य पोर्टल्स पर नजर रखनी होगी:
COAP (Common Offer Acceptance Portal): यहां सभी आईआईटी अपने एम.टेक ऑफर जारी करते हैं।
CCMT (Centralized Counselling for M.Tech): इस पोर्टल के माध्यम से एनआईटी और आईआईआईटी (IIITs) में दाखिला मिलता है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एक कॉलेज पर निर्भर न रहें और अपनी रैंक के अनुसार कम से कम 5-7 कॉलेजों का विकल्प भरें।
प्लेसमेंट और भविष्य की संभावनाएं
इन टॉप कॉलेजों से एम.टेक करने का सबसे बड़ा लाभ 'प्लेसमेंट' है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और क्वालकॉम जैसी वैश्विक कंपनियां इन कैंपस से सीधे छात्रों को हायर करती हैं। औसत सैलरी पैकेज की बात करें तो यह 15 लाख से 30 लाख रुपये सालाना तक जा सकता है। गेट 2026 का स्कोर कार्ड अब आपकी सफलता का प्रमाण है। अब समय है अपनी रुचि के अनुसार सही स्पेशलाइजेशन और कॉलेज चुनने का, ताकि आप भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर सकें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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