GATE Result 2026: 19 मार्च को आएगा GATE 2026 परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे चेक कर सकेंगे अपना स्कोरकार्ड?
GATE Result 2026: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (gate) 2026 के नतीजे इसी सप्ताह घोषित किए जाएंगे। आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि गेट 2026 का परिणाम 19 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा।
GATE 2026 Result: इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों (PSUs) की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (gate) 2026 के नतीजे इसी सप्ताह घोषित किए जाएंगे। इस वर्ष परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि गेट 2026 का परिणाम 19 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस कठिन और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना स्कोरकार्ड और रिजल्ट गेट की आधिकारिक वेबसाइट gate.iitg.ac.in पर जाकर देख सकेंगे।
तारीख का रखें ध्यान
आईआईटी गुवाहाटी द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, गेट 2026 रिजल्ट की घोषणा 19 मार्च को की जाएगी। परिणामों के साथ-साथ बोर्ड सभी 30 विषयों की फाइनल आंसर-की और कट-ऑफ अंक भी जारी करेगा। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपना स्कोरकार्ड 28 मार्च से 31 मई 2026 के बीच में डाउनलोड कर सकेंगे।
कैसे चेक करें अपना रिजल्ट (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
जैसे ही रिजल्ट का लिंक एक्टिव होगा, उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate.iitg.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'GATE 2026 Result' या 'Login' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एनरोलमेंट आईडी/ईमेल पता और पासवर्ड दर्ज करें।
4. कैप्चा कोड भरकर 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका गेट स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट जरूर लें।
गेट स्कोरकार्ड की वैधता और महत्व
गेट 2026 का स्कोरकार्ड जारी होने की तारीख से तीन साल के लिए वैलिड रहेगा। इस स्कोर के आधार पर छात्र देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT, NIT और IISc में एम.टेक (M.Tech) और पीएचडी (Ph.D) कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा, भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां (PSUs) जैसे ONGC, IOCL, GAIL और NTPC में भर्ती के लिए भी गेट स्कोर को ही मुख्य आधार माना जाता है।
कैसी रही इस साल की परीक्षा?
इस साल गेट की परीक्षा फरवरी के पहले और दूसरे सप्ताह में विभिन्न शिफ्टों में आयोजित की गई थी। परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित (CBT) थी और इसमें देश भर के सैकड़ों केंद्रों पर लाखों छात्र शामिल हुए थे। विशेषज्ञों के अनुसार, इस साल कुछ तकनीकी विषयों (जैसे डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का पेपर मध्यम से कठिन स्तर का था, जबकि अन्य विषयों का स्तर संतुलित रहा।
अगला कदम क्या होगा?
रिजल्ट जारी होने के बाद, सफल उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। आईआईटी में एडमिशन के लिए COAP और एनआईटी में एडमिशन के लिए CCMT के माध्यम से काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्रेडेंशियल्स सुरक्षित रखें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स