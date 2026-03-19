GATE 2026 Result: GATE 2026 रिजल्ट के बाद PSU ही नहीं, इन 7 'हाई-ग्रोथ' करियर में भी है करोड़ों का पैकेज!
GATE 2026 Result: गेट 2026 रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। यदि आपने इस साल गेट क्वालीफाई किया है, तो पीएसयू के अलावा ये 7 हाई-ग्रोथ करियर विकल्प आपके भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।
Career Options After GATE 2026: 'ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग' (GATE) 2026 रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। लाखों इंजीनियरों की मेहनत का फल आज उनके स्कोरकार्ड के रूप में सामने है। आमतौर पर माना जाता है कि गेट परीक्षा पास करने का मतलब केवल ओएनजीसी (ONGC) या भेल (BHEL) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs) में नौकरी पाना है। लेकिन बदलते समय के साथ, गेट स्कोर के आधार पर करियर के कई नए और रोमांचक रास्ते खुल गए हैं।
यदि आपने इस साल गेट क्वालीफाई किया है, तो पीएसयू के अलावा ये 7 हाई-ग्रोथ करियर विकल्प आपके भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं:
1. प्रीमियर संस्थानों से उच्च शिक्षा (M.Tech/M.S.)
सबसे पॉपुलर ऑप्शन आईआईटी (IITs), एनआईटी (NITs) और आईआईएससी (IISc) जैसे संस्थानों में मास्टर डिग्री के लिए दाखिला लेना है। यहां से पढ़ाई करने के बाद छात्रों को न केवल गहरी टेक्निकल स्पेशलाइजेशन मिलती है, बल्कि सालाना 20 लाख से 50 लाख रुपये तक के भारी-भरकम पैकेज वाली नौकरियों के अवसर भी मिलते हैं।
2. रिसर्च एंड डेवलेपमेंट (R&D) में करियर
अगर आपकी रुचि नई खोजों में है, तो आप बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), इसरो (ISRO) और डीआरडीओ (DRDO) जैसे प्रतिष्ठित संगठनों में साइंटिस्ट के रूप में शामिल हो सकते हैं। ये संस्थान गेट स्कोर के आधार पर सीधे इंटरव्यू या अपनी विशेष परीक्षा के लिए छात्रों को शॉर्टलिस्ट करते हैं।
3. विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई
बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत की गेट परीक्षा का स्कोर विदेशों में भी मान्य है। सिंगापुर की 'नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर' (NUS) और 'नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी' (NTU) के साथ-साथ जर्मनी की कई टॉप यूनिवर्सिटीज गेट स्कोर के आधार पर पोस्ट-ग्रेजुएशन में एडमिशन देती हैं।
4. मैनेजमेंट की दुनिया
यदि आप इंजीनियरिंग के साथ मैनेजमेंट में भी रुचि रखते हैं, तो आईआईएम (IIMs) का 'फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट' (FPM) आपके लिए है। गेट स्कोर के जरिए आप इन संस्थानों में रिसर्च आधारित मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, जो कॉरपोरेट जगत में उच्च पदों के रास्ते खोलता है।
5. डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)
आज के दौर में डेटा ही नया सोना है। गेट स्कोर के माध्यम से आप कंप्यूटर साइंस और डेटा एनालिटिक्स के विशिष्ट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक दिग्गज कंपनियां ऐसे एक्सपर्ट को करोड़ों के पैकेज पर हायर करती हैं।
6. नीत आयोग और सरकारी सलाहकार
भारत सरकार के विभिन्न थिंक-टैंक और नीति बनाने वाले विभाग (जैसे नीति आयोग) अब टेक्निकल एक्सपर्ट को सलाहकार के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। गेट क्वालीफाइड उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
7. स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप
एक अच्छा गेट स्कोर और टेक्निकल नॉलेज आपको अपना खुद का टेक-स्टार्टअप शुरू करने का आत्मविश्वास देता है। कई सरकारी योजनाएं गेट क्वालीफाइड छात्रों को उनके इनोवेटिव आइडियाज के लिए फंड और इन्क्यूबेशन की सुविधा प्रदान करती हैं।
एक्सपर्ट की सलाह
शिक्षा एक्सपर्ट का मानना है कि छात्रों को केवल पीएसयू की दौड़ में शामिल होने के बजाय अपनी रुचि के अनुसार इन विकल्पों को भी टटोलना चाहिए। गेट 2026 का रिजल्ट केवल एक मार्कशीट नहीं, बल्कि एक ऐसा चाबी है जो सफलता के कई अलग-अलग दरवाजों को खोल सकती है। अब समय है कि आप अपने स्कोर का विश्लेषण करें और अपनी क्षमता के अनुसार सही ऑप्शन का चुनाव करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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