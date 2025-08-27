GATE 2026: गेट 2026 के लिए कल से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी शुरू, ऐसे कर सकेंगे आवेदन

GATE 2026: आईआईटी गुवाहटी की ओर से कल 28 अगस्त 2025 से ग्रैजुएट एप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रकार शुरू कर दी जाएगी। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा।

GATE 2026 Registration: आईआईटी गुवाहटी की ओर से कल 28 अगस्त 2025 से ग्रैजुएट एप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रकार शुरू कर दी जाएगी। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा। गेट 2026 के लिए आवेदन करना की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2025 तय की गई है। गेट की परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से होती है। गेट की परीक्षा शिक्षा मंत्रालय के ओर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बेंगलुरु और आईआईटी द्वारा मिलकर करायी जाती है।

गेट 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें- 1. GATE 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू- 28 अगस्त 2025

2. GATE 2026 के लिए आवेदन की लास्ट डेट- 28 सितंबर 2025

3. एक्सटेंडेड आवेदन विंडो की लास्ट डेट- 9 अक्टूबर 2025

4. परीक्षा की तिथि- 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी, 2026

आवेदन शुल्क- महिला/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए 1000 रुपये शुल्क का भुगतान 28 अगस्त 2025 से लेकर 28 सितंबर 2025 के बीच करना होगा। 29 सितंबर से 9 अक्टूबर 2025 के बीच महिला/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए 1500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

अन्य सभी उम्मीदवार (फॉरेन नेशनल भी शामिल) को प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए 2000 रुपये शुल्क का भुगतान 28 अगस्त 2025 से लेकर 28 सितंबर 2025 के बीच करना होगा। 29 सितंबर से 9 अक्टूबर 2025 के बीच अन्य उम्मीदवारों को 2500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

GATE 2026 के लिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए गेट 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको सबमिट करने के बाद लॉग इन करना होगा।

4. अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा और मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फीस को जमा कर दीजिए।

6. अब आप सबमिट पर क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर सकते हैं।

7. भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

गेट 2026 एग्जाम पैटर्न- गेट की परीक्षा के लिए छात्रों को 3 घंटे का समय दिया जाता है। परीक्षा में छात्रों से प्रश्न जनरल एप्टिट्यूड और उनके द्वारा चुने गए विषय से पूछे जाएंगे। छात्र द्वारा चुने गए विषय से प्रश्न विभिन्न प्रकार जैसे मल्टिपल चोईस प्रश्न (MCQ), मल्टिपल सेलेक्ट प्रश्न (MSQ) और नूमेरिकल आंसर टाइप (NAT) के पूछे जाएंगे।