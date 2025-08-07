GATE 2026 : IIT Guwahati gets the responsibility of the exam exams will be held in February know the whole thing GATE 2026 : IIT गुवाहाटी को मिली परीक्षा की जिम्मेदारी, फरवरी में होंगी परीक्षाएं; जानिए पूरी बात, Career Hindi News - Hindustan
GATE 2026 : IIT गुवाहाटी को मिली परीक्षा की जिम्मेदारी, फरवरी में होंगी परीक्षाएं; जानिए पूरी बात

GATE 2026 : IIT गुवाहाटी को GATE 2026 परीक्षा की जिम्मेदारी मिली है। इसके रजिस्ट्रेशन अगस्त के आखिरी हफ्ते से शुरू होंगे।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 09:39 PM
GATE 2026 : इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा या PSU में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। GATE 2026 का आयोजन इस बार IIT गुवाहाटी करने जा रहा है। यह प्रतिष्ठित परीक्षा हमेशा की तरह नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड-GATE और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से सभी आईआईटी और आईआईएस बेंगलुरु की साझेदारी में आयोजित की जाएगी।

GATE 2026 के लिए आवेदन पोर्टल अगस्त 2025 के आखिरी हफ्ते में खुलेगा। परीक्षा 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को दो शिफ्टों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित की जाएगी।

इस बार GATE में कुल 30 विषयों पर परीक्षा होगी, और खास बात ये है कि ‘Energy Science (XE-I)’ नाम का एक नया सेक्शनल पेपर Engineering Sciences (XE) श्रेणी में जोड़ा गया है। सभी प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। परीक्षार्थियों को एक या दो पेपर में शामिल होने का विकल्प मिलेगा, बशर्ते वे अनुमति प्राप्त दो-पेपर कॉम्बिनेशन के भीतर हों।

GATE का स्कोर परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तारीख से तीन साल तक वैध रहेगा। इसका इस्तेमाल उम्मीदवार न केवल मास्टर्स, डायरेक्ट डॉक्टोरल या पीएचडी कार्यक्रमों में दाख़िले के लिए कर सकते हैं, बल्कि कई सरकारी संस्थानों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है।

इसके अलावा, कई सरकारी कंपनियां (PSUs) भी GATE स्कोर के आधार पर भर्ती करती हैं। साथ ही, कुछ नामी-गिरामी प्राइवेट संस्थान और संगठन भी अब GATE स्कोर को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं।

