GATE 2026 Final Answer Key: गेट 2026 फाइनल आंसर की gate2026.iitg.ac.in पर आउट, जल्द घोषित होगा परीक्षा रिजल्ट
GATE Final Answer key 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी ने 'ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग' (GATE) की फाइनल आंसर की आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है।
GATE 2026 Final Answer Key: GATE 2026 के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। इस वर्ष परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी ने 'ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग' (GATE) की फाइनल आंसर की आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। जो उम्मीदवार फरवरी 2026 में आयोजित हुई इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपने उत्तरों का मिलान करने और अपने संभावित स्कोर का सटीक आकलन करने के लिए पोर्टल पर जा सकते हैं।
IIT गुवाहाटी ने GOAPS पोर्टल पर किया अपडेट
आईआईटी गुवाहाटी ने यह जानकारी साझा की है कि उम्मीदवारों द्वारा 'प्रोविजनल आंसर की' पर दर्ज कराई गई आपत्तियों की गहन समीक्षा करने के बाद ही यह फाइनल आंसर की तैयार की गई है। इस फाइनल आंसर की के आधार पर ही अब छात्रों का गेट 2026 रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in या goaps.iitg.ac.in पर जाकर अपने विषय के अनुसार पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।
नतीजे और स्कोरकार्ड का इंतजार
फाइनल आंसर की जारी होने का मतलब है कि अब GATE 2026 के परिणाम की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है। सामान्य तौर पर, फाइनल आंसर की आने के कुछ ही दिनों के भीतर बोर्ड रिजल्ट घोषित कर देता है। आईआईटी गुवाहाटी द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, गेट 2026 रिजल्ट की घोषणा 19 मार्च को की जाएगी। सफल उम्मीदवारों को उनके 'गेट स्कोरकार्ड' के आधार पर आईआईटी (IITs), एनआईटी (NITs) और आईआईएससी (IISc) जैसे संस्थानों में एम.टेक (M.Tech) और पीएचडी (PhD) के लिए प्रवेश मिलता है। इसके अलावा, गेल (GAIL), भेल (BHEL) और ओएनजीसी (ONGC) जैसी नवरत्न कंपनियां भी गेट स्कोर के आधार पर सीधी भर्ती करती हैं।
फाइनल आंसर की कैसे डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'GATE 2026 Final Answer Key' के सक्रिय लिंक पर क्लिक करें।
3. अब अपने संबंधित विषय (पेपर कोड) का चुनाव करें।
4. यदि आवश्यक हो, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर GOAPS पोर्टल पर लॉगिन करें।
5. आपके विषय की फाइनल आंसर की स्क्रीन पर खुल जाएगी।
6. इसे डाउनलोड करें और अपने उत्तरों के साथ मिलान करें।
आपत्तियों के बाद क्या बदला?
एक्सपर्ट के अनुसार, प्रोविजनल आंसर की पर देशभर से हजारों छात्रों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं। आईआईटी गुवाहाटी की विषय एक्सपर्ट समितियों ने प्रत्येक आपत्ति की जांच की। फाइनल आंसर की में यदि कुछ प्रश्नों के उत्तरों में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के लिए 'मार्क्स टू ऑल' (MTA) का लाभ भी दिया जा सकता है, जिससे कई छात्रों के स्कोर में सुधार होने की संभावना है।
गेट स्कोरकार्ड की वैधता और महत्व
गेट 2026 का स्कोरकार्ड जारी होने की तारीख से तीन साल के लिए वैलिड रहेगा। इस स्कोर के आधार पर छात्र देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT, NIT और IISc में एम.टेक (M.Tech) और पीएचडी (Ph.D) कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा, भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां (PSUs) जैसे ONGC, IOCL, GAIL और NTPC में भर्ती के लिए भी गेट स्कोर को ही मुख्य आधार माना जाता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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