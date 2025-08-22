GATE 2026 : गेट में कौन से 2 पेपर चुन सकते हैं, IIT ने जारी की कॉम्बिनेशन लिस्ट, यहां देखें सूची

GATE Two Paper Combination List : गेट 2026 परीक्षा को लेकर आईआईटी गुवाहाटी ने टू-पेपर कॉम्बिनेशन लिस्ट जारी कर दी है। gate2026.iitg.ac.in पर जाकर यह लिस्ट चेक कर सकते हैं। आवेदन 25 अगस्त से शुरू होंगे।

GATE Two Paper Combination List : गेट 2026 परीक्षा में आप किन दो पेपर को चुन सकते हैं, इसके लिए आईआईटी गुवाहाटी ने टू-पेपर कॉम्बिनेशन लिस्ट जारी कर दी है। गेट 2026 के अभ्यर्थी gate2026.iitg.ac.in पर जाकर यह लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें दिए गए विषयों को प्रेफरेंस में सेकेंड पेपर के तौर पर चुन सकते हैं। जो भी उम्मीदवार दो प्रेपर्स ऑप्शन के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी पेपर्स दोनों चुनना होगा। गेट 2026 के दो पेपरों में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना प्राइमरी और दूसरा टेस्ट पेपर केवल नई कॉम्बिनेशन लिस्ट के हिसाब से चुनना होगा।

इसके अलावा दूसरे पेपर का परीक्षा केंद्र पहले पेपर वाले शहर में ही हो सकता है। आईआईटी गुवाहाटी किसी भी कॉम्बिनेशन लिस्ट को हटा सकता है और उम्मीदवारों की ओर से दूसरे पेपर के लिए भुगतान की गई फीस उन्हें वापस कर दी जाएगी।

आईआईटी गुवाहाटी ने इंजीनियरिंग साइंस (XE) पेपर में एनर्जी साइंस (XE-1) पर एक नया सेक्शनल पेपर भी शामिल किया है। गेट 2026 में कुल 30 टेस्ट पेपर होते हैं, जिनमें फुल और सेक्शनल पेपर शामिल हैं।

गेट (GATE 2026) के लिए आवेदन पोर्टल 25 अगस्त 2025 से खुलेगा। लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। परीक्षा 7, 8, 14 पद और 15 फरवरी को देशभर के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। परिणाम 19 मार्च 2026 को घोषित किए जाएंगे।

आपको बता दें कि गेट क्वालीफाई कर सिर्फ आईआईटी से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के लिए दाखिला नहीं मिलता बल्कि इस स्कोर के आधार पर देश की विभिन्न पीएसयू में नौकरी व स्कॉलरशिप्स भी मिलती है।