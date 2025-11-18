GATE 2026 dates : MTech व PhD दाखिले केलिए गेट परीक्षा की तिथियां जारी, देखें कब कौन सा पेपर
संक्षेप: GATE 2026 exam dates : इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, विज्ञान, वाणिज्य, कला और मानविकी में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए यह राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा अगले साल फरवरी में चार दिनों तक चलेगी।
GATE 2026 exam dates : आईआईटी गुवाहाटी ने गेट (GATE) 2026 परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर परीक्षा तिथियां देख सकते हैं। इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, विज्ञान, वाणिज्य, कला और मानविकी में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए यह राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा अगले साल फरवरी में चार दिनों तक चलेगी। परीक्षाएं 7 फरवरी से 15 फरवरी, 2026 तक दो दो शिफ्टों में होंगी- सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित होंगी। रिजल्ट 19 मार्च, 2026 को जारी होने की उम्मीद है।
आपको बता दें कि गेट क्वालीफाई कर सिर्फ आईआईटी से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री के लिए दाखिला नहीं मिलता बल्कि इस स्कोर के आधार पर देश की विभिन्न पीएसयू में नौकरी व स्कॉलरशिप्स भी मिलती है।
यहां देखें पूरा परीक्षा शेड्यूल
दिन, दिनांक समय (आईएसटी) परीक्षा पत्र
- शनिवार, 7 फ़रवरी, 2026
सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक - AG, ES, GG, IN, MA, MN, TF, XE, XL
दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक - AE, BT, CH, CY, GE, PH, XH
- रविवार, 8 फ़रवरी, 2026
सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक - CS-1, ST
दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक - CS-2, EY, NM, PE
- शनिवार, 14 फ़रवरी, 2026
सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक - CE-1, EE, PI
दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे - बीएम, सीई-2, एमई, एमटी
- रविवार, 15 फ़रवरी, 2026
सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक - ईसी
दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक - एआर, डीए
ये पीएसयू करते हैं गेट के स्कोर का इस्तेमाल
भारतीय आयात प्राधिकरण (एएआई), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस), चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सीवीपीपीएल), दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी), इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) समेत और भी कई पीएसयू हैं, जो भर्ती के लिए गेट स्कोर का इस्तेमाल करते हैं।