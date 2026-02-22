GATE Answer Key 2026: गेट 2026 आंसर-की का इंतजार, कहां और कैसे कर सकेंगे चेक; जानें आगे की प्रक्रिया
GATE Answer Key 2026: गेट 2026 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अब आंसर की का इंतजार है। गेट 2026 आंसर की को आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitkgp.ac.in पर जारी किया जाएगा।
GATE Answer Key 2026: ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। परीक्षा का आयोजन करने वाले संस्थान, आईआईटी खड़गपुर (IIT Kharagpur), जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitkgp.ac.in पर परीक्षा की ‘आंसर-की’ जारी करने वाले हैं। गेट परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार न केवल देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में मास्टर्स डिग्री (M.Tech) में एडमिशन पा सकते हैं, बल्कि विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में नौकरी पाने के भी हकदार होते हैं।
आंसर-की कैसे चेक करें और डाउनलोड करें?
आंसर-की जारी होने के बाद, उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitkgp.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए 'GATE 2026 Answer Key' लिंक पर क्लिक करें।
3. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (जैसे एनरोलमेंट आईडी/ईमेल और पासवर्ड) का उपयोग करके पोर्टल में प्रवेश करें।
4. अपनी संबंधित विषय की आंसर-की और प्रश्न पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें।
आंसर-की के साथ मिलेगी 'ऑब्जेक्शन विंडो'
प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के कुछ दिनों बाद ही बोर्ड ‘ऑब्जेक्शन विंडो’ भी एक्टिव कर देगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि आंसर-की में दिया गया कोई उत्तर गलत है, तो वह उसके खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
हर आपत्ति के लिए उम्मीदवारों को एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। आपत्तियों की समीक्षा विषय एक्सपर्ट की एक टीम द्वारा की जाएगी। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो आंसर-की में सुधार किया जाएगा। फाइनल आंसर-की के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।
रिजल्ट और आगे की प्रक्रिया
आंसर-की के बाद, GATE 2026 का परिणाम घोषित किया जाएगा। परिणामों के साथ ही 'स्कोरकार्ड' भी जारी होगा, जो आगामी 3 वर्षों के लिए वैलिड रहेगा। गेट परीक्षा में स्कोर के आधार पर ही छात्रों को आईआईटी (IITs) और एनआईटी (NITs) में एडमिशन के लिए 'कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल' (COAP) के माध्यम से काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
बोर्ड ने सभी छात्रों को यह चेतावनी दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitkgp.ac.in पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया या अन्य अनौपचारिक वेबसाइटों पर वायरल होने वाली किसी भी 'फेक आंसर-की' या फर्जी नोटिफिकेशन के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें।
अपनी प्रतिक्रियाओं का मिलान करने के बाद, यदि आप कट-ऑफ के आसपास हैं, तो अपनी तैयारी को अगले चरण यानी इंटरव्यू या काउंसलिंग की दिशा में मोड़ दें। सफलता के लिए धैर्य और सही जानकारी का होना बेहद जरूरी है। अधिक अपडेट के लिए आधिकारिक पोर्टल को समय-समय पर रिफ्रेश करते रहें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स